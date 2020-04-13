«إيميكول» تبدأ الاختبارات على مركز التحكم لإدارة محطاتها «عن بُعد»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «الإمارات ديستريكت كولينغ» (إيميكول)، العاملة في مجال خدمات التبريد المركزي المملوكة بالكامل لشركة دبي للاستثمار، عن البدء بإجراء الاختبارات على مركز التحكم، الذي يوفر العمليات وبيانات الأداء من جميع محطات تبريد المناطق التابعة لها. وأفادت «إيميكول» في بيان، أمس، بأنه «بسبب تفشي فيروس (كورونا)، بدأت الشركة اختبار أول محطة غير مأهولة، بالاعتماد على نظم الذكاء الاصطناعي».

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، الدكتور أديب مبدر، إن «المركز الجديد سيساعدنا على الارتقاء بمرونتنا وكفاءتنا وقدرتنا على الاستجابة، من خلال استغلال طاقتنا الإنتاجية».