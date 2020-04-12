رسالة من "أبوظبي" لمشغلي الفنادق في العالم

المصدر: عبير عبد الحليم - أبوظبي

وجهت شركة أبوظبي الوطنية للفنادق رسالة الى جميع مشغلي الفنادق في العالم انطلاقاً من أبوظبي حثتهم فيها على التصرف بمسؤولية ومشاركة جانب ضئيل من الرسوم والارباح التي حققوها خلال السنوات الماضية لدعم العاملين في جميع المستويات في قطاع الفنادق، وإقامة صندوق تضامني لمساعدة العمالة في حال تكرر وقوع أزمات وظروف صعبة تؤثر في القطاع مستقبلاً.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للفنادق خالد انيب إن قطاع الفنادق و الضيافة في مختلف انحاء العالم قد تعرض للتوقف الى حد كبير بسبب الإجراءات التي تم اتخاذها في مختلف البلدان للحفاظ على حياه الانسان في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا عالمياً.

ولفت انيب الى ان التركيز الأكبر لجميع مالكي الفنادق في العالم حالياً يتمثل في كيفية التعامل مع هذا التحدي غير المسبوق في ضوء التدني الكبير في مستويات الإشغال خلال فترة زمنية قصيرة.

ونوه انيب الى ان دفع عدد من العاملين في الفنادق للحصول على اجازات مدفوعة او غير مدفوعة يعد للأسف الشديد ضرورة لخفض كلفة الرواتب، مشيراً الى ان الفنادق مستمرة في تحمل كل امتيازات العاملين الأخرى، وهي الإقامة والتامين وغيرهما، بجانب تحمل نفقات استمرار الفنادق مثل دفع الديون والفوائد المستحقة، وصيانة المباني والنفقات الرأسمالية الأخرى.

وقال إنه أوصى في الشركة بالافراج عن جانب من مكافأة نهاية الخدمة لدعم العاملين مالياً، موجهاً شكره لاعضاء مجلس الإدارة على الموافقة على هذه الخطوة، معرباً عن تفاؤله بعودة النشاط الى القطاع مجدداً، مع الالتزام بالبقاء في المنزل حالياً.