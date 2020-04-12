المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن إنجاز 1500 معاملة عبر منصة غرفة أبوظبي لخدمة المتعاملين الرقمية، منذ إطلاق المنصة في الأسبوع الأخير من شهر مارس الماضي، وحتى نهاية يوم الخميس الماضي، حيث شهدت المنصة إقبالاً كبيراً من قبل عملائها من شركات ومؤسسات القطاع الخاص العاملة في إمارة أبوظبي.

وأفادت غرفة أبوظبي، في بيان، أمس، بأن موظفيها يواصلون تقديم «أعمالهم عن بُعد» في ظل هذه الظروف الصحية الاستثنائية التي تشهدها الإمارات ودول العالم في الوقت الراهن.

وقال مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، محمد هلال المهيري: «بدأت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تطبيق آلية (العمل عن بُعد) عقب توجيهات الجهات المعنية في الدولة بتطبيقها تفادياً لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بين الموظفين والعملاء من أصحاب مؤسسات وشركات القطاع الخاص».

وأضاف: «حقق تبني هذه الآلية للكثير من العاملين لدى الغرفة إمكانات أكبر في التكيف مع العمل في ظل الظروف الراهنة، الأمر الذي تطلب منا اعتماد هذه الآلية لتسيير الأعمال من دون أي تأثيرات تذكر، إلى جانب أن هذه الآلية قد حققت مرونة في أداء العديد من الوظائف، وكذلك توفير الوقت والكلفة وضغوط العمل».

وأشار إلى أن المنصة تتيح للعملاء القيام بالخدمات التالية: تسجيل العضوية وتجديدها وإلغاءها، فتح فرع جديد، تعديل الاسم التجاري، تعديل الأنشطة ـ العنوان، إضافة الشريك وحذفه، شهادة المنشأ (للمؤسسات والأفراد)، شهادة لمن يهمه الأمر، شهادة رجل أعمال، شهادات العضوية، تصديق الوثائق إلكترونياً، وإلغاء رسوم الاشتراك بالخدمة الإلكترونية.

«المنصة» تتيح خدمات تسجيل العضوية وتجديدها وإلغائها، وتعديل الاسم التجاري.