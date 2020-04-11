"اقتصادية الشارقة" تضبط معقمات مغشوشة في منافذ بيع

المصدر: الامارات اليوم- الشارقة

ضبطت دائرة التنمية الاقتصادية، في الشارقة، كمية من المعقمات المغشوشة في عدد من منافذ البيع تحمل العلامة التجارية air freshener وذلك خلال حملاتها الرقابية الدورية على منافذ البيع من أجل التأكد من سلامة الأسواق، حيث تم تداول المنتجات على أنها مطهرات في حين أنه تبين أنها معطرات جو عندما تمت إزالة الملصق عنها، وتمت مصادرة البضاعة المغشوشة وسحبها من السوق.

وأشارت الدائرة إلى أنه سيتم ردع كل المستغلين والمتجاوزين في الفترة الحالية، ووضع حد للتجار المخالفين، وصد عمليات الاستغلال ومنع الممارسات الخاطئة في الإمارة، على ضوء انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) حول العالم، وأنه ستتم مخالفة غير الملتزمين بغرامات مالية طائلة، وتحميلهم الجزاءات القانونية المطلوبة، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة إذا لزم الأمر.

وأفاد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، سلطان عبدالله بن هده السويدي، بأن "الدائرة لن تتهاون أبداً في حماية أسواق الإمارة من هذه الفئة التي تعمل على تحقيق مكاسب مادية، في وقت الناس فيه بحاجة إلى هذا المنتج وسط الظروف الراهنة، على حساب الآخرين وسلامتهم"، مشيراً إلى أن "الدائرة ستواصل القيام بدورها، لحماية المجتمع من الذين يحاولون إيقاع الضرر بأفراده وتحقيق أرباح سريعة وغير مشروعة".

من جهته، أكد نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة، سالم السويدي، أن الدائرة تواصل زياراتها الميدانية على منافذ البيع، للعمل على صد عمليات الاستغلال من خلال التلاعب بالمنتجات وتزويرها، فضلاً عن توجيه النصائح وإرشادات حول أهمية الالتزام بالقوانين، وضمان حماية المستهلك من المنتجات المغشوشة أو أي تجاوزات في عملية البيع.

ودعا جميع المستهلكين، في حال وجود أي مخالفة، للاتصال بالدائرة عبر القنوات المتعددة الخاصة بالدائرة، سواء بالاتصال المباشر عبر مراكز الاتصال 80080000، أو التواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي sharjaheconomic، أو عبر زيارة الموقع الخاص بحماية المستهلك shjconsumer.ae.