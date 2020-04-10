«إحصاء أبوظبي» يرصد أسعار 332 سلعة استهلاكية أسبوعياً

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن مركز الإحصاء في أبوظبي عن نتائج السلة الأسبوعية للأسبوع الأول من أبريل الجاري، التي شملت رصداً دقيقاً لأسعار 332 سلعة استهلاكية مصنفة ضمن 10 مجموعات إنفاقية.

وأشارت نتائج المؤشرات، التي رصدها المركز، إلى ارتفاع الرقم القياسي السعري للسلع الغذائية وغير الغذائية بنسبة 3.7% في الأسبوع الأول من أبريل 2020، مقارنة بفبراير الماضي باعتباره شهراً مرجعياً.

وأوضح المركز في بيان، أمس، أن هذا الارتفاع المتوقع جاء مدفوعاً بارتفاع أسعار بعض السلع التي تأثرت من تداعيات الأوضاع الاقتصادية الراهنة، بينما انخفضت أسعار العديد من السلع الأخرى، بسبب تغيّر السلوك الاستهلاكي لدى أفراد المجتمع.

وأضاف أن الرقم القياسي السعري للسلع الغذائية التي تقع ضمن مجموعات: اللحوم، الأسماك، الأغذية البحرية، اللبن والجبن والبيض، الفواكه، والبقوليات، ارتفع 3.2%، فيما ارتفع الرقم القياسي السعري للسلع غير الغذائية بنسبة 6.2%.