"فلاي دبي" تخصص 6 طائرات "بوينغ 800-737" للشحن

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

خصصت شركة "فلاي دبي" ست طائرات من طراز "بوينغ 800-737" الجيل الجديد للعمل كرحلات شحن كاملة لضمان إنسياب مرن لحركة السلع الأساسية عبر شبكتها وخارجها.



وذكرت الشركة في بيان اليوم، أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب التعليق المؤقت لعمليات المسافرين كجزء من الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات.



وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في "فلاي دبي"، حمد عبيد الله: "ندرك أهمية الشحن الجوي ودوره الفاعل في دعم استمرارية سلسلة التوريد والجهود على مستوى الحكومة والقطاع الخاص لضمان حركة الإمدادات الأساسية، خصوصا خلال هذه الظروف غير المسبوقة".



وأضاف أنه "مع استمرار التداعيات الناتجة عن وباء (كوفيد - 19)، تبقى الشحنات الجوية شريكا حيويا في تقديم الأدوية والمعدات الطبية والمواد سريعة التلف والسلع الثمينة والبريد وقطع الغيار والأدوات الإلكترونية إلى المناطق المتضررة".



وأوضح أن "فلاي دبي" تستخدم سعة تخزين البضائع في طائرات الركاب وتعمل مع السلطات لزيادة قدرات الشحن من خلال السماح بالشحن في المقصورة إلى عدد من الوجهات، بما يتماشى مع الإرشادات والتوصيات الصادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، ومنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) وشركة (بوينغ)".



وبين أن "فلاي دبي للشحن" وفرت 44 رحلة شحن حملت 146 طناً من البضائع، حيث قامت الشركة بتشغيل رحلات إغاثة إلى عدد من البلدان المتضررة من قيود السفر بما في ذلك أذربيجان ومصر والهند والكويت ولبنان والجبل الأسود وباكستان والسعودية والسودان.



من جهته قال نائب الرئيس لعمليات الشحن في "فلاي دبي"، محمد حسن علي سالم: "لقد شهدنا طلبا عالميا قويا على البضائع، ونحن نعمل من أجل توسيع عملياتنا لخارج حدود شبكة (فلاي دبي) لنقل المزيد من السلع والبضائع الى محتاجيها".