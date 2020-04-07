«تبريد» تستحوذ على 80% من نشاط «إعمار» في «وسط دبي»

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد)، عن توقيع اتفاقية مع شركة إعمار العقارية، تستحوذ من خلالها «تبريد» على حصة 80% من نشاط «إعمار» لتبريد منطقة وسط مدينة دبي مقابل 2.48 مليار درهم، على أن تحتفظ «إعمار» بنسبة 20% ضمن إطار شراكة طويلة الأمد مع «تبريد».

ووفقاً لبيان صادر أمس، سيزود هذا الامتياز الحصري طويل الأمد ما يصل إلى 235 ألف طن تبريد إلى أبرز المشروعات والوجهات في إمارة دبي، من خلال أكبر منظومة للطاقة المتكاملة ذات الكفاءة العالية في العالم.

وعقب إتمام هذه الاتفاقية، فإن الطاقة الإنتاجية لـ«تبريد» في إمارة دبي ستصل إلى 278 ألفاً و801 طن تبريد، وهو ما سيرفع إجمالي طاقتها الإنتاجية بنسبة 12.6% إلى مليون و338 ألفاً و602 طن تبريد من خلال 83 محطة لتبريد المناطق.

وستضم محفظة عملاء «تبريد» عقب الاتفاقية مع «إعمار» مجموعةً من المشروعات البارزة، منها برج خليفة و«دبي مول» و«دبي أوبرا» ومترو دبي وسوق أبوظبي العالمي وأبراج الاتحاد وجزيرة ياس ومبنى الدار والمركز التجاري العالمي في أبوظبي، إلى جانب كل من مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» وجامع الشيخ زايد الكبير ومرفأ البحرين المالي وواحة مسقط للمعرفة ومشروع جبل عمر بمكة المكرمة.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة «تبريد»، خالد عبدالله القبيسي، إن «هذه الاتفاقية التاريخية تعتبر نقطة تحول كبيرة في مسيرة (تبريد)، كونها تعزّز من نمو الشركة وترسّخ حضورها في إمارة دبي».

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»، محمد العبّار، إن «هذه الاتفاقية تمثل أهميةً كبرى لكل من (إعمار) و(تبريد)، حيث قد اهتمت (إعمار) دوماً بتأسيس شراكات استراتيجية، وتعمل بقوة على تنمية وتعزيز هذه الشراكات».