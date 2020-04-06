«إعمار» تدعم صندوق التضامن المجتمعي ضد «كورونا» بـ 100 مليون درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة إعمار العقارية إسهامها بمبلغ 100 مليون درهم، لمبادرة صندوق التضامن المجتمعي ضد «كوفيد-19»، التي أطلقتها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، لدعم الجهود المبذولة للتخفيف من الآثار الناتجة عن فيروس «كورونا» المستجد.

وأفادت «إعمار» بأن ذلك جاء استشعاراً منها بمسؤوليتها الوطنية تجاه المجتمع، ودعماً للجهود المبذولة في هذا الشأن، وبما يتماشى مع القيم والواجبات التي تضطلع بها الشركة تجاه الاقتصاد الوطني والجهات الصحية وأفراد المجتمع.

وقال رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»، محمد العبّار، في بيان صادر، أمس، إن «الإسهام الذي قدّمته الشركة ما هو إلا جزء من واجبها تجاه المجتمع».

وأضاف: «فخورون بأن نكون ضمن أوائل المسهمين في مبادرة صندوق التضامن المجتمعي ضد (كوفيد-19)، وندعو جميع المؤسسات إلى الانضمام لهذه المبادرة، التي تمثل بالنسبة لنا التزاماً أخلاقياً في المقام الأول تجاه مجتمعنا واقتصادنا، ودعماً للجهود الحكومية المبذولة لاحتواء هذا الوباء الذي ألقى بتبعاته السلبية على الجميع، ولتسريع تحقيق النتائج المرجوّة من الإجراءات العديدة، التي اتخذتها حكومة الإمارات في تعاطيها المسؤول مع الوضع الراهن، لكي تعود الحياة إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن».

وتابع العبار: «نحن في وضع يحتّم علينا جميعاً، مؤسسات وأفراد، التكاتف والتآزر لتخطي هذه المرحلة الحرجة، التي لا يمكن تجاوزها من دون أن نقوم بدورنا على أكمل وجه، لما يمثله ذلك من واجب أصيل تجاه دولتنا التي لم تألُ جهداً في سبيل رفعة هذا الوطن ونمائه، وتماشياً مع القيم التي استقيناها من قيادتنا الرشيدة في سعيها الدؤوب وحرصها على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع».

وكانت «إعمار العقارية» من السبّاقين في الاستجابة للأوضاع التي نتجت عن انتشار فيروس «كورونا»، إذ قامت فوراً بالامتثال للتوجيهات الصحية العامة في هذا الصدد، عبر إغلاق وجهاتها التجارية والترفيهية التي تتضمّن تجمّعات بشرية، إلى جانب أنها وجّهت موظفيها بالعمل عن بُعد من منازلهم.