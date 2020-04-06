مبادرة لتأمين احتياجات سكان أبوظبي من السلع الاستهلاكية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل ومركز النقل المتكامل ومجموعة «أغذية»، مبادرة لتأمين احتياجات سكان إمارة أبوظبي من مواطنين ومقيمين من السلع الاستهلاكية، لاسيما المواد الغذائية، وتوصيلها إلى منازلهم من دون الحاجة إلى عناء الخروج والشراء من منافذ البيع المختلفة.

وقال وكيل الدائرة، راشد عبدالكريم البلوشي، إن هذه المبادرة تترجم توجهات قيادة حكومة إمارة أبوظبي في تأمين احتياجات سكان الإمارة بمختلف فئاتهم، وتترجم في الوقت ذاته مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي: «الغذاء والدواء خط أحمر ولا تشيلون هم أبداً».

وأضاف البلوشي أنه من هذا المنطلق تأتي جهود دائرة التنمية الاقتصادية، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، لاتخاذ إجراءات وترتيبات لازمة تحقق استدامة إمدادات السلع الأساسية لكل المستهلكين في مختلف مناطق إمارة أبوظبي، على أن تتميز بأسلوب آمن وبأسعار مناسبة للمواطنين والمقيمين، بما يلبي احتياجاتهم الضرورية في ظل الظروف الصعبة الراهنة التي تسبب بها انتشار فيروس «كورونا».

وأوضح أن المبادرة تتضمن توفير خدمتين رئيستين، الأولى توفير السلع الضرورية والرئيسة وتأمينها من خلال زيادة إعداد منافذ البيع، كي تنتشر في كل مدن الإمارة ومناطقها، بحيث تقوم شركة أغذية بفتح المزيد من منافذها بالتنسيق مع دائرة البلديات والنقل، لتسهيل خيارات شراء المستهلكين من أقرب منفذ لهم.

وأشار الى أن مجموعة «أغذية»، على غرار منافذ البيع الأخرى، مثل «كارفور» والجمعيات التعاونية، و«اللولو»، وغيرها، تقوم بتوفير تطبيق ذكي لعرض منتجاتها، بما يمكّن المستهلك من اختيار المواد الاستهلاكية التي يرغب في اقتنائها والدفع من خلاله.

وبيّن البلوشي أن الخدمة الثانية تكمن في توصيل السلع الاستهلاكية من منافذ البيع إلى منازل المستهلكين، من خلال مركز النقل المتكامل، الذي سيتلقى بدوره طلب التوصيل من شركة «أغذية» ومنافذ البيع الأخرى بأسعار مناسبة، حسب البيانات الشخصية المدرجة في طلب الشراء.