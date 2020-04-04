مواطن يقدم مبنى سكنياً لدعم جهود الدولة في مكافحة «كورونا»

المصدر: مدحت السويفي – دبي

وضع رئيس مجلس إدارة مركز الصدارة لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم في منطقة العين، محمد غلوم الخوري، مبنى سكنياً جاهزاً، تحت تصرف وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تضامناً مع الجهود الوطنية لاحتواء تداعيات فيروس كورونا «كوفيد-19».



وقال الخوري لـ«الإمارات اليوم» إن هذا الوقت هو الذي يجب أن يتكاتف فيه الجميع، مشيراً إلى أنه ومنذ بداية الأزمة الصحية العالمية، توالت المساهمات المجتمعية للشركات ورجال الأعمال والتجار لدعم جهود الدولة في مواجهة تداعيات انتشار فيروس «كورونا»، بالتبرع النقدي أو تقديم وحدات سكنية ووضعها تحت تصرف حكومة دولة الإمارات.

وأضاف: «ما يحدث مدعاة للفخر، فالكل حريص على مصلحة الوطن، وما قمت به جزء صغير من دوري كمواطن يعيش على أرض هذا الوطن».



وأكد الخوري حرصه واهتمامه بالمساهمة في دعم المبادرات الوطنية من أجل صحة وسلامة المجتمع. والتي تأتى «رد جميل» للقيادة والوطن، وتقديم رسالة شكر ووفاء للدولة، وإظهار الدعم للجهود الرسمية خلال هذه الظروف الصعبة، والتي تتطلب تضافر كافة الجهود لمواجهة التحديات.