أحمد بن سعيد: إجلاء المواطنين مجاناً على رحلات «طيران الإمارات»

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، إن «(الناقلة) ستعيد المواطنين الإماراتيين إلى الوطن مجاناً، على أيٍّ من رحلاتها المحدودة التي ستستأنف تشغيلها من دبي الأسبوع الجاري».

وأضاف سموّه، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن «المواطنين العالقين في الخارج يمكنهم التواصل مع أقرب سفارة للدولة»، مؤكداً أن «طيران الإمارات» في خدمة الوطن والمواطن دائماً.

وكانت «طيران الإمارات» قد أعلنت، أول من أمس، أنها تلقت الموافقات اللازمة لنقل ركاب إلى بعض وجهاتها، موضحة أنها تعمل بالتعاون والتنسيق مع السلطات لتوسيع خدماتها، مع عدم التهاون على الإطلاق في سلامة وصحة متعامليها، وأطقم الطيران في جميع مراحل الرحلات.

من جهة ثانية، كشفت مؤسسة مطارات دبي أن العمل يجري على قدم وساق لإنهاء إجراءات بقية المسافرين الذين اضطروا للبقاء في مطار دبي الدولي، وعددهم 91 مسافراً ومسافرة، بسبب تعليق معظم رحلات الطيران للركاب، اعتباراً من منتصف ليل يوم الثلاثاء 24 مارس 2020، في إطار التدابير الوقائية والاحترازية المكثفة التي تتخذها الدولة للحد من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19).

وأفاد بيان صدر، أمس، بأنه تقرر استضافة جميع الركاب الـ91 المتبقين في المطار من جنسيات مختلفة في فنادق مطار دبي.