«إياتا»: انتعاش الطيران يستغرق فترة تمتد إلى 2021

المصدر: أزاد عيشو - دبي

دعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، حكومات منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا إلى التدخل العاجل لمساعدة شركات الطيران، مشيراً إلى أن انتعاش القطاع قد يستغرق فترة تمتد إلى نهاية العام الجاري أو الربع الأول من العام المقبل.

وتفصيلاً، توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) انخفاض إيرادات شركات الطيران إلى 23 مليار دولار، منها 19 مليار دولار في الشرق الأوسط، وأربعة مليارات دولار في إفريقيا، موضحاً أن الإيرادات ستتراجع بواقع 32% في إفريقيا، و39% في الشرق الأوسط على أساس سنوي ومقارنة مع عام 2019.

ودعا الاتحاد خلال مؤتمر صحافي نظمه عبر الهاتف أمس، حكومات منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا إلى التدخل العاجل لمساعدة شركات الطيران.

وقال نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، محمد علي البكري، إن «قطاع الطيران يمثل العجلة الرئيسة في اقتصادات المنطقة، إذ يوفر 8.6 ملايين وظيفة ويسهم بـ186 مليار دولار في الناتج المحلي لدول منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كما أن كل وظيفة في قطاع الطيران تدعم نحو 24 وظيفة أخرى على نطاق أوسع من الاقتصاد».

وأكد أن إخفاق الحكومات في تقديم الدعم العاجل، سينجم عنه أضرار أكبر قد تمتد لفترات أطول من الأزمة الحالية.

وتوقع رفعاً تدريجياً لقيود السفر، لكنه قال إن الانتعاش قد يستغرق فترة إلى نهاية العام الجاري أو الربع الأول من العام المقبل.

وقال البكري: «نشكر حكومة دبي، على دعم شركة طيران الإمارات في مواجهة هذه الظروف العالمية، وانتشار وباء (كوفيد ـ19)»، معرباً عن أمله في أن تتبع الحكومات النهج نفسه.

وأضاف أنه «إلى جانب الدعم المالي، فإننا ندعو إلى توفير التسهيلات على القوانين والتشريعات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مثل تقديم إجراءات المسار السريع لإصدار تصاريح تسليم واستلام عمليات الشحن، وإعفاء أفراد طاقم طائرات الشحن من متطلبات الحجر الصحي لمدة 14 يوماً، لضمان الحفاظ على سلاسل توريد البضائع ودعم إجراءات المرور المؤقتة لعمليات الشحن».