إطلاق التحويلات المالية عبر محفظة «eWallet» إلى 200 دولة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة الخدمات الرقمية المالية، وهي شراكة تجارية بين «اتصالات» و«نور بنك»، عن إطلاق خدمة التحويلات المالية الدولية في المحفظة الإلكترونية (eWallet) إلى أكثر من 200 دولة، بالشراكة مع «موني غرام إنترناشونال» MoneyGram International.

وأوضحت «اتصالات»، في بيان صادر أمس، أن (eWallet) تتيح لعملائها إجراء التحويلات النقدية الدولية والفورية دون أي رسوم وضمن أسعار صرف تنافسية، والاستمتاع بهذه الخدمة من الهاتف المحمول في أي وقت ومكان، حيث تتضمن الوجهات التي يمكن التحويل إليها إلكترونياً أكثر من 350 ألف موقع تشمل البنوك، وخدمات السحب النقدي، والمحافظ الإلكترونية الدولية الأخرى في أكثر من 200 دولة وإقليم حول العالم، مشيرة إلى أن هذا العرض هو لمدة محدودة فقط. وقال رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الرقمية المالية، أحمد العوضي، إن «المحفظة الإلكترونية (eWallet) تواصل تقديم الخدمات المبّتكرة والعصرية بما يرتقي بتجارب سكان دولة الإمارات أثناء قيامهم بالتعاملات المالية».