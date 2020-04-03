«طيران الإمارات» تستأنف عملياتها على نطاق محدود

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تلقت «طيران الإمارات» الموافقات اللازمة لنقل ركاب إلى بعض وجهاتها، اعتباراً من يوم الإثنين الموافق السادس من أبريل. وأكدت في بيان، أمس، أن الرحلات ستعمل من دبي إلى كل من لندن هيثرو وفرانكفورت وباريس وبروكسل وزيوريخ، بمعدل أربع رحلات في الأسبوع إلى لندن هيثرو، وثلاث رحلات في الأسبوع إلى كل من فرانكفورت وباريس وبروكسل وزيوريخ.

أحمد بن سعيد: - «إعلاننا عن تشغيل هذه الرحلات لقي ترحيباً من عملائنا الذين يتوقون للعودة إلى بلدانهم». - «لن نتمكن من استعادة عملياتنا عبر شبكة خطوطنا إلا بتخفيف القيود على السفر والرحلات».

وستنطلق هذه الرحلات من مبنى الركاب رقم (2) بمطار دبي الدولي حتى إشعار آخر، وستنقل مسافرين من دولة الإمارات فقط، وتحمل بضائع في كلا الاتجاهين، ما يدعم التجارة والمجتمعات المحلية بنقل السلع والمنتجات الأساسية.

تشغيل رحلات

وتقدم سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، بالشكر إلى حكومة دولة الإمارات وجميع الشركاء على دعم استئناف تشغيل رحلات «طيران الإمارات». وقال سموّه: «لقي إعلاننا عن تشغيل هذه الرحلات، على الرغم من محدوديتها واقتصارها على الركاب المقبولين من سلطات وجهات الوصول، ترحيباً كبيراً من عملائنا الذين يتوقون للعودة إلى بلدانهم وعائلاتهم».

استئناف العمليات

وأضاف سموّه: «بينما نأمل استئناف عملياتنا بالكامل في أقرب وقت ممكن، فإننا نتفهم التحديات التي يواجهها العديد من المدن في التعامل مع الأوضاع الراهنة الناجمة عن انتشار (كوفيد-19). ومن الطبيعي أننا لن نتمكن من استعادة عملياتنا عبر شبكة خطوطنا إلا بتخفيف القيود على السفر وعلى الرحلات، ونحن نعمل بالتعاون والتنسيق مع السلطات لتوسيع خدماتنا، مع عدم التهاون على الإطلاق في سلامة وصحة عملائنا وأطقمنا في جميع مراحل الرحلات. وسنواصل مراقبة الأوضاع، كما سنعلن عن أي خطط لاحقة لاستئناف تشغيل الرحلات فور حدوث أي تطورات بهذا الخصوص».

الوجهات الأوروبية

وستخدم «طيران الإمارات» الرحلات التي أعلنت عنها إلى الوجهات الأوروبية الخمس بطائرات «بوينغ 777-300ER»، التي توفر درجتي الأعمال والسياحية.

ويمكن للمسافرين على هذه الرحلات الحجز من خلال الموقع www.emirates.com، مع الأخذ في الحسبان أن قيود السفر إلى هذه الوجهات

لاتزال سارية. لذا فإن «طيران الإمارات» تنصح عملاءها بضرورة التحقق من معايير الدخول إلى وجهاتهم قبل السفر.

ولأسباب تتعلق بالصحة والسلامة، فإن «طيران الإمارات» ستطبق برنامجاً معدلاً للخدمة على هذه الرحلات. فلن يتوافر على الطائرات أي مطبوعات. وبينما سيستمر تقديم الأطعمة والمشروبات للركاب، فستحرص «طيران الإمارات» على تجنب التلامس بين أفراد الأطقم والركاب أثناء الخدمة، وذلك من خلال إجراءات معدلة لتعبئة وتغليف الوجبات. وسيتم مؤقتاً وقف خدمة السيارة مع سائق، وكذلك إغلاق الصالات الخاصة في المطار.

وستخضع جميع طائرات الإمارات لعمليات تنظيف وتعقيم مكثفة عند عودتها إلى دبي بعد كل رحلة.