اقتصادية دبي تخالف 9 صيدليات ومورّدَين رفعوا أسعار الكمّامات

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

فرض قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، التابع لاقتصادية دبي، غرامات مالية على تسع صيدليات وشركتين تعملان في مجال توريد المستلزمات الصيدلانية، لتعمّدها المبالغة في أسعار بيع الكمامات إلى مستويات مبالغ فيها، واستغلال ارتفاع الطلب على مستلزمات التعقيم والوقاية، في أعقاب تفشي فيروس «كورونا» عالمياً.

وأفادت اقتصادية دبي في بيان، أمس، بأن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك تلقى شكاوى من مستهلكين بخصوص رفع الأسعار، ليتولى بعدها الفريق المختص دراسة التفاصيل ذات الصلة، من خلال الحملات التفتيشية على الصيدليات التسع الموجودة في مناطق: الوصل ونايف و«ابن بطوطة مول» و«مول الإمارات» والخوانيج ومردف وجميرا.

وتبيّن أن تلك الصيدليات ارتكبت تجاوزات، لتستحق جرّاء ذلك توجيه المخالفات إليها، عقوبة لانتهاكها قوانين حماية المستهلك المعمول بها في إمارة دبي. وبالنسبة للمورّدَين، أوضحت اقتصادية دبي أنه تم رصد مخالفتهما بعد تتبع عملياتهما مع الصيدليات، وقيامهما بتوريد أقنعة الوجه بأسعار مرتفعة للغاية. وأكدت الدائرة أنها في حال تكرار المخالفة ستلجأ إلى مضاعفة قيمة الغرامة المالية، حيث تصل العقوبات إلى حد إغلاق المنشأة التجارية. وكانت اقتصادية دبي ناشدت الصيدليات ومورّدي المستلزمات الطبية إظهار مسؤوليتهم الاجتماعية، والعمل على خفض أسعار منتجات الوقاية والتعقيم في ظل الوضع الحالي. ودعت المستهلكين إلى رفع شكاواهم وتوجيه استفساراتهم المتعلقة بارتفاع أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك منتجات التعقيم والوقاية، على البوابة (Price.ded.ae) التي أطلقتها، أخيراً، بهدف الإسراع في التعامل مع طلبات المستهلكين.

- اقتصادية دبي أكدت مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة.