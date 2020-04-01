2.39 مليار درهم توزيعات أرباح «أدنوك للتوزيع» عن 2019

المصدر: أبوظبي - وام

عقدت شركة أدنوك للتوزيع، أمس، اجتماع الجمعية العمومية السنوي الخاص بالشركة، الذي جرى بثه باستخدام تقنية الاتصال المرئي.

ووافق مساهمو الشركة على دفع النصف الثاني والأخير من توزيعات الأرباح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، بقيمة 1.194 مليار درهم (9.55 فلوس للسهم). حيث تضاف هذه التوزيعات إلى التوزيعات المرحلية بقيمة 1.194 مليار درهم (9.55 فلوس للسهم)، التي تم دفعها في أكتوبر 2019، وبذلك تبلغ قيمة توزيعات الأرباح لعام 2019 مبلغ 2.39 مليار درهم (19.10 فلساً للسهم)، وهو ما يتماشى مع التزامات الشركة تجاه مساهميها وفقاً لسياسة توزيع الأرباح المعلنة لعام 2019، التي تعكس زيادة بنسبة 62%، مقارنة بعام 2018.

ومن المتوقع زيادة توزيعات الأرباح لعام 2020 بنسبة 7.5%، مقارنة بعام 2019، لتبلغ 2.57 مليار درهم وفقاً لسياسة توزيعات الأرباح الخاصة بالشركة.

كما وافق مساهمو الشركة على إجراء تعديل على سياسة توزيع الأرباح، لتبلغ 2.57 مليار درهم لعام 2021، (مقارنة بنسبة 75% من الأرباح القابلة للتوزيع وفقاً للسياسة الحالية). كما وافقوا على سياسة توزيع أرباح بنسبة لا تقل عن 75% من الأرباح القابلة للتوزيع للأعوام 2022 وما يليها، لتتناسب مع الوضع المالي القوي، الذي تمتعت به الشركة في نهاية عام 2019، والثقة بقدرتها على تحقيق تدفقات مالية قوية مستقبلاً.

وأكدت «أدنوك للتوزيع» أنها تسير بخُطى واثقة وراسخة نحو تنفيذ التزاماتها الاستراتيجية وتحقيق النمو الذكي، على الرغم من الوضع الحالي للسوق، حيث تتمتع الشركة بهوامش ثابتة بخصوص مبيعات الوقود بالتجزئة، التي تمثل 70% من إجمالي مبيعاتها.

وأظهرت «أدنوك للتوزيع»، خلال عام 2019، القدرة على تحقيق أداء قوي من خلال عملياتها المتعلقة بالوقود وغيرها، إذ سجّلت صافي أرباح بقيمة 2.2 مليار درهم (0.177 درهم للسهم)، ما يعكس زيادة بنسبة 4.2%، مقارنة بعام 2018. كما ارتفعت الربحية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 7.2%، لتبلغ 2.72 مليار درهم.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، للمساهمين - في كلمته الافتتاحية - على التزام الشركة بالحفاظ على سلامة مساهميها وعملائها وموظفيها وأصولها، من خلال اتخاذ كل الإجراءات الوقائية الضرورية.

وقال: «خلال هذه الفترة الاستثنائية من المهم أن نستمر في العمل على تحقيق الوعود التي التزمنا بها تجاه عملائنا ومساهمينا وموظفينا، وتؤكد (أدنوك للتوزيع) التزامها باستراتيجية شاملة ومتكاملة لخدمة العملاء، والحرص على تطبيق أفضل معايير الصحة والنظافة، حفاظاً على سلامة عملائها وموظفيها وأصولها كأولوية قصوى، حيث يتم توفير وسائل الوقاية الشخصية، كما تم اعتماد أحدث أساليب الدفع الإلكتروني الذكي والمتطور».

وأضاف: «نحن مستمرون في جهودنا لتحقيق النمو الذكي، والتوسع محلياً ودولياً حسب الخطط المعلنة، وندرك المسؤولية التي تقع على عاتقنا للإسهام في دعم الاقتصاد المحلي».

إمكانات قوية

قال رئيس مجلس إدارة شركة «أدنوك للتوزيع»، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، إن «مجلس إدارة الشركة واثق بالإمكانات القوية المتميزة للشركة في المجالات الإدارية والمالية والفنية، حيث انعكست هذه الثقة في سياسة توزيعات الأرباح الجديدة».

وأضاف: «نعمل في هذه الظروف المتغيّرة، ونحن على ثقة بقدرتنا على تخطي الآثار التي يفرضها فيروس (كورونا) على المدى البعيد».