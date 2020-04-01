37 مليار درهم توزيعات نقدية لـ 55 شركة

المصدر: أبوظبي - وام

بلغ إجمالي قيمة التوزيعات النقدية لـ55 شركة مُدرجة في الأسواق المالية المحلية، نحو 37 مليار درهم عن أرباح العام الماضي، وذلك بحسب أحدث البيانات الصادرة عن هذه الشركات. وأوضحت البيانات أن عدد الشركات التي قررت توزيع أرباح نقدية على مساهميها، حتى 30 مارس الماضي، شكّل نحو 49% من إجمالي عدد الشركات المدرجة في سوقَي أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي، لكن الرقم مرشح للارتفاع، مع انتظار إعلان المزيد من التوزيعات خلال أبريل الجاري.

وأظهرت آخر التحديثات للتوزيعات، أن القطاع البنكي لايزال يتصدر، حيث بلغت قيمة توزيعات 11 بنكاً 19.1 مليار درهم عن أرباح عام 2019.