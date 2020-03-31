إنذار 15 منشاه مخالفة خلال حملات تفتيشية على 862 منشاه في أبو ظبي

المصدر: عبير عبد الحليم -أبو ظبي

قالت دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي انها وجهت إنذارات الى 15 منشاه مخالفة لم تلتزم بالأسعار والتعاميم و التوجيات الصادرة عن الدائرة وذلك خلال حملات تفتيشية مكثفة نفذتها على 862 منشاه اقتصادية اول امس الاحد في الامارة بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية

واوضحت الدائرة ان المنشات الاقتصادية التي تمت زيارتها شملت 217 منفذ بيع وبقالة و80 مركزا تجاريا و513 مطعما وعربة متنقلة ومقهى و52 صيدلية

ولفتت الدائرة انها وزعت 176 منشورا توعويا على المنشات خلال الجولات التفتيشية مشيرة الى انها تقوم بحملات تفتيشية يومية على المنشات الاقتصادية للحد من الاثار السلبية والممارسات الخاطئة وتعزيز شفافية بيئة قطاع الاعمال وذلك في اطار إعطاء الأولوية لحماية المستهلك وضمان حقوقه

يشار الى ان اقتصادية أبو ظبي اتاحت للمرة الأولى امس للمستهلكين الإبلاغ عن المخالفات او غلاء الأسعار في الأسواق من خلال رقم على الواتس اب وهو 971569988388

وكان وكيل دائرة التنمية الاقتصادية راشد عبد الكريم البلوشي قد اكد مؤخرا أهمية الإجراءات التي تقوم بها الدائرة في ظل الأزمة الصحية التي يعيشها العالم اليوم بسبب انتشار فيروس كورونا "كوفيد – 19" المستجد، داعيا الجميع الى تكاتف الجهود والمساعي لتخطي هذه المرحلة الصعبة وتحقيق الاستقرار داخل الأسواق المحلية في أبوظبي ودولة الامارات بشكل عام بما يعود بالنفع على المستهلكين والتجار والمجتمع بشكل عام.