"فلاي دبي": تخفيض رواتب الموظفين لمدة 3 أشهر

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

قال متحدث باسم شركة "فلاي دبي"، إن "انتشار فايروس كوفيد-19 كان له تأثير كبير على قطاعي الطيران والسياحة، بما في ذلك أعمال الشركة"، مضيفاً أن الناقلة "اضطرت للتكيف مع هذا الوضع سريع التطور إلى اتخاذ قرار بخفض رواتب الموظفين لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من أبريل 2020".

وتابع المتحدث في بيان: "لم يتم اتخاذ هذا القرار بسهولة، وجاء لتعزيز الاستقرار في ظل حالة عدم اليقين وتقليل التأثير على جميع موظفيها مع تعطل نمط الحياة العادي".

وأشار إلى أنه "تم اتخاذ هذه التدابير من قبل فريق الإدارة العليا بشكل اضطراري وبهدف الاحتفاظ بموظفينا والتأكد من أننا في أفضل مكان ممكن عند استئناف جدولنا المعتاد".