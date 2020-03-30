الاقتصاد: 1500 طن بصل وصلت الى الموانيء امس وشحنات اخرى في الطريق

المصدر: عبير عبد الحليم - ابوظبي

قالت وزارة الاقتصاد انها قامت بإجراءات عاجلة بالتنسيق مع الموردين والشركاء بالأسواق الخارجية لزيادة حجم الاستيراد من سلعة البصل وضخها بالأسواق، وذلك بعد أن شهدت هذه السلعة ارتفاعاً في الأسعار خلال اليومين الماضيين.

وقالت الوزارة ان موانئ الدولة استقبلت امس شحنات جديدة من سلعة البصل يصل حجمها 1500 طن) لدعم المعروض بالأسواق من هذه السلعة مشيرة الى ان شحنات جديدة سوف تصل خلال الأيام المقبلة.

وتؤكد وزارة الاقتصاد أنها تتابع الأسواق بشكل يومي وترصد حالة العرض والطلب وتتخذ الإجراءات الفورية واللازمة لضمان استقرار الاسعار وانضباط السوق.

يشار الي ان الامارات اليوم نشرت موضوعا اليوم يشكو فيه مستهلكون من ارتفاع الاسعار العديد من السلع وعلى رأسها البصل.