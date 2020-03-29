بالصور.. المجال الجوي لدول العالم قبل وبعد فايروس "كورونا"

المصدر: أزاد عيشو – دبي

مع تعليق المزيد من الدول وشركات الطيران للرحلات الجوية امتثالاً للتوجيهات التنظيمية أو المتطلبات التشغيلية التي تصدرها الحكومات والسلطات حول العالم في إطار التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، يواصل قطاع النقل الجوي تسجيل معدلات تراجع كبيرة في الحركة الجوية وخصوصاً للرحلات الدولية.

وأظهرت صوراً لمؤسسة "فلايت رادار" الخدمة المتخصصة بتتبع الرحلات، الحركة في المجال الجوي لدول العالم في شهر مارس مقارنة بشهر فبراير الماضي، وقالت المؤسسة إنها استطاعت يوم أمس 28 مارس تتبع نحو 69 ألف رحلة جوية أي أقل بنحو 20 ألف رحلة مقارنة باليوم السابق، لافتة إلى أنها تتبع نحو 180 ألف رحلة في الأيام العادية خلال شهر مارس عادة.

وبحسب البيانات فقد علقت نحو 80 شركة طيران دولية جميع رحلاتها الجوية منها 12 شركة طيران عربية، إلى جانب العشرات من الشركات الأخرى التي خفضت عملياتها التشغيلية بنسب وصلت إلى أكثر 95% استجابة للقيود المتواصلة على السفر.

ووفقاُ للمؤسسة الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران، "أو إيه جي": فإن عدد المقاعد المجدولة في قطاع النقل الجوي عالمياً تراجع بمعدل 21 مليون مقعد خلال أسبوع واحد فقط، وبنسبة 29% ابتداءً من 24 مارس الجاري مقارنة بالأسبوع السابق من 16 مارس.