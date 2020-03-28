مصرف عجمان: لا استغناء عن أي عامل أو إلغاء وظائف في 2020

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

بتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان ورئيس مجلس إدارة مصرف عجمان، أعلن المصرف أنه لن يتم الاستغناء عن أي من العاملين أو إلغاء وظائف في المصرف لعام 2020 نتيجة لفيروس "كوفيد - 19"، مؤكدا دعمه لموظفيه ومحافظته على الوظائف.



وقال الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، محمد أميري: "من أجل تبديد المخاوف حول التأثير الاقتصادي المحتمل واسع النطاق نتيجة لفيروس (كورونا) المستجد نؤكد أننا نضع عملاءنا وموظفينا في مقدمة أولوياتنا ونود أن نكون مثالا يحتذى به".



وأضاف أنه "على الرغم من التحديات لن يكون هناك أي تخفيض لحجم العمالة في مصرف عجمان نتيجة لفيروس (كوفيد - 19)، ولدينا إلتزام بأن نتخذ قرارات مسؤولة ونحن ملتزمون بإدارة الآثار الإقتصادية للفيروس بأسلوب واضح ورؤوف نخلق من خلاله قيمة لعملائنا ونتجنب المزيد من الضغط النفسي".



وتابع أميري: "بينما لدينا جميعا مسؤوليات علينا الوفاء بها فإننا نؤمن بأنه من خلال العمل معا وتحديد أولويات أهدافنا سنخرج من محنة الوباء العالمي أكثر قوة من أي وقت مضى وسنشهد عودة استقرار أعظم".



وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي انطلاقا من إيمان مصرف عجمان القوي بمسؤوليته الاجتماعية نحو المجتمع واهتمامه بسعادة عملائه وموظفيه وايمانه بدوره المتأصل كأحد أعمدة الإقتصاد الوطني، فضلا عن كونه شريكا استراتيجيا لحكومة عجمان وحكومة دولة الإمارات لتحقيق الأجندة الوطنية التي تركز على تعزيز وضع الإمارات باعتبارها وجهة مستقرة وجذابة للاستثمار.