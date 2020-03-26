"اقتصادية دبي" تتيح تقسيط رسوم الرخص التجارية السنوية شهريا

المصدر: سامح عوض الله ــــ دبي:

أفادت اقتصادية دبي أنها أتاحت خدمة تقسيط الرسوم السنوية المتعلقة بإصدار وتجديد الرخص التجارية، مؤكدة أن الخدمة تتيح عدد من المميزات لأصحاب الرخص التجارية ورجال الأعمال منها الدفع على 12 قسط من دون دفعة أولية. لافتة أن الخدمة الجديدة لا تلزم أصحاب الرخص بتجديد عقود الإيجار لتجديد الرخصة التجارية.

وأشارت الى أن أصحاب الرخص عليهم التقدم الى اقتصادية دبي للاستفادة من الخدمة الجديدة من خلال تقديم مستندات عدة تتضمن نسخة من آخر اذن دفع للرخص التجارية، ورسالة من صاحب الترخيص بطلب تقسيط رسوم الرخص وتحديد عدد الدفعات المطلوبة بالإضافة الى نسخة من الهوية الوطنية لصاحب الترخيص.

وأوضحت اقتصادية دبي أن الخدمة الجديدة تأتي تماشيا مع حزمة الحوافز المقدمة من حكومة دبي لتحقيق أعلى مستويات الدعم لمجتمع دبي بكافة قطاعاته من مواطنين ومقيمين ومستثمرين، وضمان مساندة الجميع في مواجهة ظرف استثنائي يمر به العالم، مؤكدة أن رجال الأعمال والمستثمرين يمكنهم استخراج وتجديد الرخص التجارية بكل سهولة ويسر من خلال كافة الوسائل الالكترونية والذكية التي تتيحها اقتصادية دبي عبر منصاتها المختلفة. مؤكدة أنه يمكن لرجال الأعمال تقديم طلبات تقسيط الرسوم عبر البريد الإلكتروني Info@dubaided.ae أو الاستفسار من خلال التواصل على الرقم 044455555.

وتسعى اقتصادية دبي إلى تمكين الشركات من الاستفادة الكاملة من مزايا دبي التنافسية وتحفيز بيئة الأعمال، حيث تعد الجهة الحكومية المنوط بها تنظيم النشاط الاقتصادي في إمارة دبي والمعنية بدعم مسيرة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام والتنافسية في الإمارة كونها تركز على تسهيل مزاولة الأعمال الأمر الذي يسهم في استشراف وصناعة مستقبل أفضل تكون فيه دبي الأولى عالمياً في جاذبية القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية وتوفير خدمات فائقة الجودة وفق أرقى المعايير العالمية.

وتقول اقتصادية دبي إنها تعتمد نهج التطوير المستمر لبيئة الأعمال ومواكبة البنية التحتية العالية الجودة لتضمن الحفاظ على القدرة التنافسية للإمارة والعمل الدؤوب لتحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتصبح دبي المكان المفضل للعيش والعمل والسياحة ومدينة ذكية ومستدامة ومركزا محوريا في الاقتصاد العالمي.