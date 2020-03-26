"ألف" تدعم المستأجرين في "زيرو6" مولً بقيمة 10 ملايين درهم

المصدر: الامارات اليوم_ الشارقة

أعلنت مجموعة ألف المطور لــ"زيرو 6" مول أحد مشروعات المجموعة بإمارة الشارقة، عن تقديم دعم مالي لجميع التجار والمستثمرين المستأجرين في المول، بمبلغ يصل إلى عشرة ملايين درهم، كإعفاء من قيمة الإيجار السنوي للعام الجاري، بهدف مساعدتهم والتقليل من تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).



وأشار مدير عام مجموعة "ألف"، عيسى عطايا، إلى أن "الدعم المالي جاء بعد اجتماع طارئ عقدته إدارة المجموعة، أخيراً، لبحث السبل لتي من شأنها المساهمة في مساندة جميع التجار والمستأجرين في "زيرو 6 مول"، خصوصاً في الوقت الحالي الذي تناقصت فيه أعداد الزوار نتيجة التوجيهات والتعليمات العامة من الجهات المسؤولة في الدولة للجمهور بالالتزام بالمنازل لمنع انتشار الفيروس.



وقال عطايا إن "زيرو 6 مول"، يضم مجموعة واسعة من المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والوجهات الترفيهية، التي تأثرت بطبيعة الحال، وانطلاقاً من مبدأ المسؤولية المجتمعية والوطنية، قدمت المجموعة الدعم المالي لجميع التجار بكل القطاعات دون استثناء".



وأضاف أن "مجموعة ألف ستشارك بدعم المجتمع والمستثمرين بما يتماشى والرؤى والتوجيهات والخطط العامة لإمارة الشارقة بشكل مستمر، وستعمل في التواصل مع كل المستأجرين مستقبلاً باستخدام أنظمة العمل عن بعد للتنسيق معهم وتقديم التسهيلات وإنهاء المعاملات".