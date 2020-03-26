لجنة «إكسبو 2020» تجتمع في 30 مارس للمزيد من التشاور

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفاد مكتب «إكسبو 2020 دبي» بأن لجنة تسيير المعرض المرتقب ستجتمع مجدداً عن بعد الأسبوع المقبل لمزيد من التشاور.دبي Àالإمارات اليوم

وقال المتحدث باسم المكتب في بيان صادر أمس: «نواصل متابعة الوضع العالمي في ما يخص فيروس (كوفيد - 19) منذ بداية انتشاره، ونراجع الخطط والاستعدادات بصفة دورية، بما يتسق مع الإرشادات والتوجيهات الصادرة عن دولة الإمارات والأطراف الدولية المعنية».

وأضاف المتحدث: «اتّباعاً لنهج المكتب الدولي للمعارض، فإن لجنة تسيير (إكسبو 2020) ستجتمع مجدداً عن بعد في 30 مارس الجاري من أجل مزيد من التشاور».

وتابع: «مازلنا ملتزمين باستضافة (إكسبو الدولي) على النحو الذي تصورناه جميعاً، من أجل استعراض أفضل نماذج التعاون والابتكار من أنحاء العالم»، مشيراً إلى أن «أي قرار بشأن (إكسبو الدولي) يلزم أن يكون قراراً جماعياً، يصدر بالتشاور مع المشاركين والمكتب الدولي للمعارض والأطراف المعنية الأخرى».