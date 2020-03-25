شركات البيرو تدخل أسواق المنطقة عبر «جافزا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات»، عن انضمام مجموعة «ديلي فودز - البيرو» إلى مركز احتضان الأعمال لشركات أميركا اللاتينية، الذي يقع في مبنى «جافزا ون»، وهو المجمع التجاري المتميز في قلب المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا».

ووفقاً لبيان صادر، أمس، تم توقيع اتفاقية الانضمام خلال معرض الخليج للأغذية «غلفود 2020»، الذي عقد، أخيراً في دبي، مشيراً إلى أن «ديلي فودز» تعدّ أول شركة تنضم إلى مركز احتضان الأعمال لشركات أميركا اللاتينية، ما يعدّ خطوة رائدة من قبل المستثمرين الدوليين من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو استكشاف الأسواق الإقليمية، والاستفادة من مزايا تأسيس أعمالهم في «جافزا».

وقال المدير التنفيذي ومدير عام «موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات»، محمد المعلم، إن «التعاون بين (موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات) والبيرو، يعتمد على رؤية استراتيجية مشتركة، ترتكز على تعزيز التواصل والتكامل اللوجستي، وفتح الأسواق الدولية أمام الشركات».

وأضاف: «كما هي الحال مع جميع شركائنا من أميركا اللاتينية، مثل مجموعة (ديلي فودز)، فإن اختيار (جافزا) بسيط وواضح، ويهدف إلى تحقيق موقع واحد، وأسواق متعدّدة».

من جهته، قال مدير مكتب البيرو للتجارة والسياحة والاستثمار في دولة الإمارات، ألفارو سيلفا سانتيستيبان، إن «هذه الخطوة الاستراتيجية تعدّ علامة مميزة أخرى في علاقتنا الطويلة مع (موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات)»، معرباً عن أمله بالاستفادة من جميع مزايا مركز احتضان الأعمال لشركات أميركا اللاتينية.

بدوره، قال المدير العام لمجموعة «ديلي فودز»، برونو كيسادا كاراسكو: «باعتبارنا جزءاً من مركز احتضان الأعمال لشركات أميركا اللاتينية، فإننا سنحصل على ميزة تنافسية فريدة، من خلال القدرة على الوصول إلى الأسواق الإقليمية، لاسيما عبر وجودنا في مبنى (جافزا ون)، الذي يقع قرب مقر إقامة معرض (إكسبو 2020 دبي)، حيث ستكون للبيرو مشاركة بارزة في هذا الحدث العالمي».