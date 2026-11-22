أكد رئيس جمهورية الدومينيكان لويس أبي نادر، تقدير بلاده لتوجهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للاستثمار في بناء علاقة استراتيجية طويلة الأمد مع الدومينيكان، مشدداً على التزام بلاده بتعزيز العلاقات والارتقاء بها إلى آفاق أوسع.

وأشار إلى أن استضافة حوار القمة العالمية للحكومات لأميركا اللاتينية والكاريبي تعكس الرؤى المشتركة للبلدين والتزامهما بتوفير منصة تجمع الحكومات وقادة الأعمال والمنظمات الدولية والخبراء، لفتح فصل جديد في العلاقات وتكثيف الجهود المشتركة لصناعة المستقبل.

وقال رئيس جمهورية الدومينيكان: «طرح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم فكرةً تستحق أن تكون دليلاً لهذا الحوار، ما هي (عملة) المستقبل؟ هل هي المياه، أم الذكاء الاصطناعي، أم الطاقة؟ وقدم سموه إجابة تحمل في طياتها درساً عميقاً يتمثل في أن الثقة هي عملة المستقبل».

جاء ذلك خلال حوار القمة العالمية للحكومات لمنطقة أميركا اللاتينية والكاريبي، الذي عقد في مدينة كاب كانا بجمهورية الدومينيكان، بمشاركة 10 رؤساء دول وحكومات ومنظمات إقليمية ودولية، وأكثر من 70 متحدثاً، وممثلي أكثر من 30 دولة، و120 شركة من القطاع الخاص، تبادلوا الرؤى لمستقبل الشراكات والتعاون الدولي ضمن 35 جلسة حوارية و15 لقاء قيادياً، غطت ستة محاور شملت الاقتصاد الجيوسياسي والاستثمار الاستراتيجي، والسياحة والثقافة واقتصادات التجربة، والتعاون الدولي والتكامل الإقليمي، واستشراف مستقبل الحكومات، والخدمات اللوجستية والربط العالمي، ورأس المال البشري ومستقبل العمل.

وقال لويس أبي نادر: «نجتمع اليوم انطلاقاً من قناعة مشتركة بأن المستقبل تصنعه القرارات التي نتخذها والعلاقات التي نحافظ عليها. وفي العام الماضي، عندما استضفنا هذا الحوار، أكدنا استعداد جمهورية الدومينيكان لتكون جسراً موثوقاً يربط أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بالشرق الأوسط».

وأضاف: «تكرس جمهورية الدومينيكان جهودها لهذه المبادرة لأنها نجحت في ترسيخ الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وتسعى إلى تحويل هذه المكتسبات إلى فرص جديدة لشعبها. كما نؤمن بالحوار أداةً لتعزيز العلاقات وتوطيد الروابط، ونتطلع إلى توظيف هذه المقومات لبناء شراكات أوثق مع دولة الإمارات، مستندين إلى حكومة ملتزمة، وقطاع خاص مستعد للاستثمار، ومنظمات قادرة على استدامة الحوار وتعميقه وتحويله إلى نتائج ملموسة». وأشار إلى أن تجربة الإمارات تثبت ما يمكن تحقيقه من خلال الرؤية طويلة الأمد والعمل الجاد، مؤكداً أن خبراتها في الخدمات اللوجستية والربط والسياحة والابتكار تتيح فرصاً نوعية للتعاون.

وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات، محمد عبدالله القرقاوي، أن دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة تتبنى رؤية شاملة للتعاون الدولي، تقوم على الشراكة في صناعة المستقبل والارتقاء بجودة حياة الإنسان وضمان غد أفضل للأجيال القادمة.

وقال إن حوار القمة العالمية للحكومات لأميركا اللاتينية والكاريبي أثبت منذ إطلاقه العام الماضي أهمية تحويل المستقبل إلى هدف مشترك للحكومات والمنظمات والشركات حول العالم، وتعزيز الجهود لصناعته من خلال الحوار وتبادل المعرفة والخبرات وتوسيع آفاق التعاون، بما يدعم مساعي الحكومات والمجتمعات لبناء مستقبل أفضل.

وأضاف أن الشراكة بين دولة الإمارات والقمة العالمية للحكومات مع حكومة جمهورية الدومينيكان تعكس فهماً مشتركاً لتحديات وفرص المستقبل، وتبني على توجه موحد لبناء منظومة الفرص الجديدة وتعزيزها من خلال التعاون والشراكات بما يعزز الجهود لصناعة مستقبل القطاعات الحيوية، وينقل التعاون إلى آفاق أوسع.