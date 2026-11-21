اختتمت القمة العالمية للحكومات، اليوم، في جمهورية الدومينيكان أعمال الحوار الإقليمي مع دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، بمشاركة أكثر من 10 رؤساء دول وحكومات، ونخبة من الوزراء والقيادات الاقتصادية وصنّاع القرار.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس": "فخور بالقمة الحكومية التي أصبحت منصة عالمية تبني الجسور، وتختصر المسافات، وتقرب الحكومات، وترسخ تبادل المعرفة من أجل خير البشرية".