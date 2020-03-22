إعفاء مستأجري «الحراج» و«الجبيل» في الشارقة من الإيجار لـ3 أشهر

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت شركة الشارقة لإدارة الأصول عن إعفاء أصحاب المعارض في سوق الحراج بالشارقة من الإيجار لمدة ثلاثة أشهر، وكذلك جميع المحال في سوق الجبيل، التي تشمل محال اللحوم والخضراوات والفواكه، إضافة الى محال التجزئة الأخرى.

وذكرت الشركة في بيان، اليوم، أن تقديم هذه الإعفاءات يأتي تزامناً مع تداعيات انتشار فيروس كورونا، وضمن المسؤولية الوطنية للشركة في تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني وتنافسية إمارة الشارقة، ومساهمة منها في تخفيف الأعباء عن المستثمرين والمستأجرين، وتمكينهم من تجاوز هذه الظروف المؤقتة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، وليد الصايغ: «نحرص دائماً في (الشارقة لإدارة الأصول) على تقديم أعلى مستويات الدعم لشركائنا من أصحاب المعارض في سوق الحراج، وأصحاب المحال في سوق الجبيل، وتقديم التسهيلات اللازمة التي يمكن أن تخفف من تداعيات أزمة فيروس كورونا».

وأضاف الصايغ أنه «سيتم التواصل مع المستأجرين في كلا السوقين خلال الأيام القليلة المقبلة لإتمام الإجراءات اللازمة بهذه الإعفاءات، كما ستواصل الشركة الوقوف إلى جانب المستثمرين والمستأجرين ودعمهم والتسهيل عليهم».