«أبوظبي للأوراق المالية» يوفر إدارة الجمعيات العمومية لشركاته عن بُعد

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، أمس، عن توفيره خدمة إدارة الجمعيات العمومية لشركاته المدرجة، عن طريق التصويت الإلكتروني عن بُعد، وذلك من خلال منصة «سهمي» الرقمية المتكاملة، والمتوافقة مع مبادرة الدخول الذكي، التي تسمح للمستخدمين بالوصول إلى الخدمات التي يوفرها السوق.

وأوضح السوق، في بيان، أنه سيقوم بتقديم خدمة التصويت الإلكتروني عن بُعد لشركاته المدرجة مجاناً، من دون تحملها أي رسوم لقاء تنفيذها، وذلك ضمن مساعيه لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيزاً لجهوده في دعم القطاع الخاص في ظل المتغيرات الحالية، وفي إطار التزامه بالدعم الشامل لعملائه وشركائه الاستراتيجيين وأصحاب العلاقة بعمل السوق.

ويأتي توفير هذه الخدمة انطلاقاً من رؤية السوق بضرورة اتخاذ العديد من التدابير الاستثنائية، التي تتماشى مع المتغيرات الدولية المتسارعة، وتجاوباً مع حزمة التدابير الوقائية التي تطبقها دولة الإمارات تجاه المخاطر الصحية العالمية الراهنة.

وتمكّن خدمة التصويت الإلكتروني عن طريق منصة «سهمي»، المستثمرين من ممارسة حق التصويت عن بُعد، على بنود أعمال الجمعيات العمومية للشركات التي يملكون أسهماً فيها، ما سيسهم في زيادة نسبة المشاركة الفعالة في التصويت.

مبادرة الدخول الذكي تسمح للمستخدمين بالوصول إلى خدمات السوق.