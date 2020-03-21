"سوق أبوظبي للأوراق المالية" يوفر خدمات إدارة الجمعيات العمومية عن طريق التصويت الالكتروني عن لشركاته المدرجة مجاناً

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن "سوق أبوظبي للأوراق المالية" عن توفيره خدمة إدارة الجمعيات العمومية لشركاته المدرجة عن طريق التصويت الالكتروني عن بعد، و ذلك من خلال منصة "سهمي" الرقمية المتكاملة و المتوافقة مع مبادرة الدخول الذكي التي تسمح للمستخدمين الوصول إلى الخدمات التي يوفرها السوق. هذا وسوف يقوم السوق بتقديم خدمة التصويت الالكتروني عن بعد لشركاته المدرجة مجاناً دون تحملها أية رسوم لقاء تنفيذها وذلك ضمن مساعيه لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة وتحسين بيئة الأعمال وتعزيزا لجهوده في دعم القطاع الخاص في ظل المتغيرات الحالية وفي إطار التزامه بالدعم الشامل لعملائه وشركائه الاستراتيجيين وأصحاب العلاقة بعمل السوق.

ويأتي توفير هذه الخدمة انطلاقاً من رؤية السوق بضرورة اتخاذ العديد من التدابير الاستثنائية التي تتماشى مع المتغيرات الدولية المتسارعة، وتجاوباً مع حزمة التدابير الوقائية التي تطبقها دولة الإمارات تجاه المخاطر الصحية العالمية الراهنة، ومتوافقاً مع استراتيجيته في إدارة الأزمات الرامية إلى تطبيق أعلى درجات السلامة، وتماشياً مع التعليمات بتجنب التجمعات في الفترة الحالية.

وتمكن خدمة التصويت الإلكتروني عن طريق منصة "سهمي" المستثمرين من ممارسة حق التصويت عن بعد على بنود أعمال الجمعيات العمومية للشركات التي يملكون أسهماً فيها، مما سيساهم في زيادة نسبة المشاركة الفعالة في التصويت، وهو ما يتوقع أن ينعكس على رفع مستوى إدارة الشركات وأدائها. وفي ذات الوقت، ستخفض الخدمة أي تكاليف مادية يمكن أن تتحملها الشركة نتيجة تأجيل انعقاد الجمعية عند عدم اكتمال النصاب القانوني، مما يمكن أن يترتب عليه تأخير إصدار القرارات التي تهم الشركة ومساهميها، مثل الموافقة على توزيع الأرباح للمساهمين.

وأكد السوق أنه يجري مشاورات تنسيقية مع الشركات المدرجة لتسهيل تنفيذ تعليمات هيئة الأوراق المالية والسلع بإتاحة آلية التصويت الإلكتروني عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعيات العمومية التي تنعقد خلال الفترة من 17 مارس وحتى نهاية شهر أبريل 2020.

كما وتتيح منصة "سهمي" الرقمية المتكاملة خدمات عدة في مقدمتها إصدار رقم مستثمر وتحديث البيانات والمعلومات الخاصة بالمستثمرين، إلى جانب تحويل الأوراق المالية وإصدار تقارير مختلفة متعلقة بمحفظة المستثمر بالإضافة إلى الاطلاع على كافة بيانات المستثمر.

ويمتلك "سوق أبوظبي للأوراق المالية" منظومة شاملة لبنية تحتية رقمية متكاملة تؤهله التعامل مع أي مستجدات أو أزمات طارئة، حيث تتضمن هذه المنظومة الرقمية منصة الاكتتاب الإلكتروني التي توفر إمكانية تعبئة طلبات الاكتتاب الإلكترونية المتوافرة عبر موقع الاكتتاب، وكذلك المحفظة الرقمية المشغلة بواسطة نظام Payit بهدف توزيع الأرباح النقدية على المستثمرين مباشرةً إلى حساباتهم البنكية.

ويذكر أن "سوق أبوظبي للأوراق المالية" قد أطلق مؤخراً تجربة "العمل عن بعد" لموظفيه، لتأدية كافة مهام عملهم عن بعد ومن دون الحاجة للحضور لمقر العمل كلياً، استجابة لخطة دولة الإمارات العربية المتحدة الشاملة وخطة إمارة أبوظبي بشكل خاص في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع تفشي أي مخاطر صحية بسبب أي تجمعات في الفترة الحالية.