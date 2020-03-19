مطار أبوظبي الدولي ينقل عدداً من الرحلات من المبنى 1 إلى المبنى 3 مؤقتاً

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت مطارات أبوظبي عن إجراء نقلٍ مؤقت لعدد من الرحلات من مبنى المسافرين رقم 1 إلى مبنى المسافرين رقم 3 في مطار أبوظبي الدولي، ودمج العمليات التشغيلية في المبنيين.

ويأتي هذا الإجراء ليعكس التزام مطارات أبوظبي بكفاءة العمليات، وسلاسة تجربة المسافرين لديها، وذلك استجابة للتغيرات التي تشهدها الحركة الجوية والقطاع بوجه عام. كما تتعاون مطارات أبوظبي في الوقت الراهن مع مختلف شركات الطيران لضمان الانتقال السلس من مبنى المسافرين رقم 1 إلى المبنى رقم 3.

وأشارت مطارات أبوظبي إلى أن قرار نقل الرحلات ينسجم مع مساعيها الرامية إلى توفير تجربة أكثر سلاسة للمسافرين، وعمليات أكثر كفاءة لشركائها، وغير مرتبط بالوضع الراهن والمتعلق بانتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وتنصح مطارات أبوظبي جميع المسافرين بالتأكد من المبنى الخاص برحلاتهم من خلال التواصل مع شركة الطيران المعنية قبل التوجه إلى المطار.