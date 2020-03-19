الكشف عن تصميم جناح كازاخستان في «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أعلن الحساب الرسمي للمكتب الدولي للمعارض، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن تصميم جناح كازاخستان المشارك في معرض «إكسبو 2020 دبي».

وسيعرض الجناح، المكون من ثلاثة طوابق في منطقة الفرص بالمعرض، تاريخ البلاد الغني وثقافتها وجغرافيتها، كما سيتضمن معرضاً تفاعلياً للذكاء الاصطناعي، ومختبراً للعلوم.

وسيبرز جناح كازاخستان ما تتميز به البلاد من تنمية ديناميكية، وتنوع ثقافي، وموارد بشرية وطبيعية غنية، إلى جانب ما تقدمه من فرص سياحية وتقنية واستثمارية، فيما ستسمح التركيبات السطحية التفاعلية واللمسية للزوار باستكشاف ما تتمتع به كازاخستان من ثراء في الطبيعة والثقافة، والتنوع الحيوي والنباتات والحيوانات.

وبحسب الموقع الرسمي لمكتب «إكسبو 2020 دبي»، سيتمكن الزوار من الاستمتاع بعرض تفاعلي عالي التقنية، يوضح التكامل بين الإنسان والذكاء الاصطناعي، وهو موضوع عالمي مهم.

وسيؤكد العرض قيمة رأس المال البشري، كما سيقدم مختبر العلوم والكيمياء، والمعارض التفاعلية، وورش العمل الإبداعية شرحاً عملياً للأطفال عن أشياء مهمة بطريقة مرحة. وسيجعل التواصل التفاعلي هذا الأمر ممتعاً للأطفال والكبار.

وسيوفر الجناح برنامجاً من العروض الثقافية اليومية على مسرحه، وسينما بانورامية تبيّن التفاعل بين الذكاء البشري والاصطناعي، ومطعماً يقدم أطباقاً كازاخستانية، ومتجراً للهدايا التذكارية.

«الجناح» يوفر برنامجاً من العروض الثقافية اليومية على مسرحه.