"طيران الإمارات": تعليق الرحلات الجوية إلى 7 وجهات اليوم

المصدر: أزاد عيشو – دبي

قالت شركة "طيران الإمارات" إن دولاً عدة فرضت قيوداً على السفر والهجرة، بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ما انعكس على تعليق الرحلات إلى بعض الوجهات مؤقتاً، مشيرة إلى أنه يتعين على جميع المسافرين التحقق من تعليمات السفر ذات الصلة بالبلدان التي يسافرون منها وإليها، لافتة إلى أن جداول الرحلات الجوية قد تتغير في غضون مهلة قصيرة، وذلك للامتثال للتوجيهات التنظيمية أو المتطلبات التشغيلية.

وأعلنت الناقلة، على موقعها الشبكي، أنه تم تعليق الرحلات الجوية، اليوم، إلى 7 وجهات، وفقاً للتواريخ التالية:

· الجزائر: من 18 مارس إلى 31 مارس.

· القاهرة: من 19 مارس إلى 31 مارس.

· بغداد: من 17 مارس إلى 31 مارس.

· الخرطوم: من 18 مارس إلى 30 مارس.

· تونس: من 18 مارس إلى 04 أبريل.

· مدريد: من 18 مارس إلى 30 أبريل.

· برشلونة: من 20 مارس إلى 30 أبريل.