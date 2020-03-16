المركزي: يخفض الدفعة المقدمة لتمويل المساكن العقارية 5% وتمويل بنكي حتى 85%

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

قرر المصرف المركزي تعديل نسب تمويل العقارات السكنية للمواطنين والوافدين لتصبح أقل بنسبة 5 % عما هو معمول به منذ العام 2013 وفق نظام الرهن العقاري .

وبحسب قرار المركزي الذي أرسله للبنوك فإن البنوك سيكون بوسعها تقديم تمويل للمسكن الأول للمواطن الذي تبلغ قيمته 5 مليون درهم فما أقل حتى 85 % على أن يدفع المواطن 15 % دفعة مقدمة ونسبة 75 % إذا تمويلا إذا كنت قيمة العقار تزيد على 5 مليون درهم .

وفيما يتعلق بالمنزل الثاني والمنازل اللاحقة أو العقارات الاستثمارية يكون الحد الأقصى لنسبة القرض 70 % فقط من قيمة العقار بغض النظر عن القيمة.



أما فيما يتعلق بغير المواطنين (الوافدين) فقد وضع القرار الجديد حدا أقصى 80 % لنسبة القرض إلى القيمة لعقار واحد فقط للمالك أو الساكن إذا كانت قيمة العقار أقل من 5 ملايين درهم وإذا كانت قيمة العقار أكثر من 5 ملايين درهم يكون الحد الأقصى لنسبة القرض 70% فقط من قيمة العقار وفيما يتعلق بالمنزل الثاني والمنازل اللاحقة أو العقارات الاستثمارية يكون الحد الأقصى لنسبة القرض 65% فقط من قيمة العقار بغض النظر عن القيمة

يذكر أن قرار المركزي يأتي ضمن اعلان خطة التحفيز المالي التي أقرها قبل يومين بقيمة 100 مليار درهم ويتماشى مع مطالبات سابقة من قبل عقاريون ومصرفيون لتنشيط السوق العقاري.