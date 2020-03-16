«طيران الإمارات»: قائمة بالوجهات التي تم تعليق الرحلات إليها مؤقتاً

المصدر: أزاد عيشو – دبي

قالت «طيران الإمارات» إن دولاً عدة فرضت قيوداً على السفر والهجرة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ما انعكس على تعليق الرحلات إلى بعض الوجهات مؤقتاً، مشيرة إلى أنه يتعين على جميع المسافرين التحقق من تعليمات السفر ذات الصلة للبلدان التي يسافرون منها وإليها، لافتة إلى أن جداول الرحلات الجوية قد تتغير في غضون مهلة قصيرة، وذلك للامتثال للتوجيهات التنظيمية أو المتطلبات التشغيلية.

وذكرت أنها تهدف إلى تزويد المسافرين المتأثرين بالمعلومات المحدّثة في أقرب وقتٍ ممكن، موضحة أنه ولتلقّي أحدث الإشعارات، يتعين على المسافرين التأكد من صحة تفاصيل بيانات الاتصال بهم عن طريق زيارة صفحة إدارة الحجز Manage booking في الموقع الشبكي.

وبينت الناقلة على موقعها الشبكي أنه تم تعليق الرحلات إلى الوجهات التالية:

عمان: من 17 مارس إلى 31 مارس.

بغداد: من 17 مارس إلى 31 مارس.

بانكوك - هونغ كونغ: من 9 مارس - 31 مارس.

البصرة: من 17 مارس إلى 31 مارس.

بيروت: من 17 مارس إلى 31 مارس.

بولونيا: من 13 مارس إلى 3 أبريل.

الدار البيضاء: من 16 مارس إلى 31 مارس.

الدمام: من 9 مارس وحتى إشعار آخر.

فورت لودرديل: من 13 مارس إلى 31 مارس.

قوانغتشو: من 5 فبراير حتى إشعار آخر.

اسطنبول (أتاتورك): من 17 مارس - 31 مارس.

اسطنبول (صبيحة كوكجن): من 17 مارس - 31 مارس.

جدة: من 9 مارس حتى إشعار آخر.

مدينة الكويت: من 14 مارس إلى 31 مارس.

لارنكا: من 17 مارس - 31 مارس.

مالطا - لارنكا: من 17 مارس إلى 31 مارس.

المدينة المنورة: من 9 مارس حتى إشعار آخر.

ميلان: من 13 مارس إلى 3 أبريل.

نيويورك عبر ميلانو: 11 مارس إلى 12 أبريل

نيوآرك عبر أثينا: 13 مارس إلى 12 أبريل.

بيشاور: من 15 مارس إلى 31 مارس، سيتم تحويل الرحلات الجوية من/إلى بيشاور من خلال إسلام آباد.

بورتو: من 17 مارس إلى 31 مارس.

الرياض: من 9 مارس حتى 31 مارس.

روما: من 14 مارس إلى 3 أبريل.

شنغهاي: من 5 فبراير حتى إشعار آخر.

سيالكوت: من 15 مارس إلى 31 مارس، سيتم إعادة توجيه الرحلات من سيالكوت إلى لاهور.

تايبيه: من 16 مارس حتى إشعار آخر.

طهران: من 26 فبراير وحتى إشعار آخر.

البندقية: من 12 مارس إلى 3 أبريل.

وارسو: من 15 مارس إلى 28 مارس.