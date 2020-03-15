مجلس إدارة أسواق عجمان التعاونية يوصي بتوزيع 21% نقداً

المصدر: عجمان - وام

أوصى مجلس إدارة أسواق عجمان التعاونية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 21% عن عام 2019، بواقع 10% نقداً على الأسهم، و11% نقداً على المشتريات، على أن يرفع المقترح لاجتماع الجمعية العمومية، خلال اجتماعها في 8 أبريل المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة برئاسة الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة.

وأوضح الشيخ محمد النعيمي أن صافي أرباح الجمعية لعام 2019، بلغ 16 مليوناً و670 ألف درهم، وهي الأرباح الأعلى منذ تأسيس الجمعية، وحققت الجمعية مبيعات بلغت نحو 200 مليون درهم، وقفز مجموع الأصول الثابتة إلى 195 مليون درهم.

وأكد الدور الفعال، الذي تقوم به الجمعية في خدمة المجتمع، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين والمقيمين بالدولة.

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مليون درهم صافي أرباح الجمعية لعام 2019، وهي الأعلى منذ تأسيسها.