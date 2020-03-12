المصدر: إعداد: أزاد عيشو

تحتضن دبي العديد من وجهات التنزه الخارجي التي تستقطب يومياً الآلاف من سكان الإمارة وزوارها، حيث تتيح لهم قضاء أوقات ممتعة وخيارات متنوعة، مع أنشطة مختلفة تناسب متطلبات العائلات كافة. وفي ما يلي أبرز 20 وجهة للتنزه والترفيه الخارجي في دبي:

1- نافورة دبي

تقع قرب برج خليفة و«دبي مول»، وتعد أكبر نافورة راقصة في العالم، حيث تقذف المياه حتى ارتفاع 150 متراً، في عرض مائي رائع على أنغام الموسيقى من أنحاء العالم.

2- نخلة جميرا

تعد من أكبر الجزر الاصطناعية في العالم، التي تضم عدداً من الفنادق الفاخرة، وتشكل وجهة للتنزه وممارسة رياضات المشي وركوب الدراجات الهوائية.

3- خور دبي

هو قلب المدينة النابض، كما تعد منطقة الخور شاهداً على تاريخ الإمارة العريق، حيث تضم متحف دبي وأسواق الذهب، والتوابل والأقمشة.

4- «ذا بيتش»

مقابل منطقة «جي بي آر»، ويعد المكان المثالي لمحبي التسوق وتناول الطعام ومشاهدة الأفلام، والذهاب إلى الشاطئ في مكان واحد.

5- «ذي بوينت»

يقع على بعد خمسة كيلومترات داخل مياه الخليج العربي، ويتميز بموقعه الفريد على تاج «نخلة جميرا»، ما يتيح للزوار الاستمتاع بنسيم البحر البارد والمناظر الخلابة، فضلاً عن أنه يحتضن ممشى يمتد بطول 1.5 كيلومتر.

6- «مرسى دبي»

يمكنك الاستمتاع بالمنظر الرائع للأبنية الشاهقة واليخوت الفخمة، فيما تتنزه على طول الممشى في «مرسى دبي».

7- جزيرة «بلوواترز»

تمثل إضافة رائعة إلى قائمة المعالم السياحية في دبي، حيث تتميز هذه الجزيرة بإطلالاتها الرائعة على مياه الخليج العربي، كما أنها تضم «عين دبي»، أكبر عجلة ترفيهية في العالم.

8- «كايت بيتش»

يعد وجهة مثالية لممارسة مختلف أنواع الرياضات في دبي، فهناك الكثير من الأنشطة التي يُمكنك القيام بها، فضلاً عن الإطلالة الرائعة على برج العرب.

9- قناة دبي المائية

تمتد على مسافة 3.2 كيلومترات من الخور باتجاه الخليج التجاري، قبل أن تصبّ في الخليج العربي، وتوفر القناة نحو 80 ألف متر مربع من المساحات العامة والمرافق الترفيهية.

10- حي الفهيدي

يعد أحد أقدم الأحياء في المدينة، ويضمّ الكثير من أبراج الرياح والأزقة المتعرجة، وما عليك إلا أن تستقل قارباً تراثياً وتنطلق في جولة مذهلة إلى الأسواق في الجانب الآخر.

11- مدينة جميرا

تستوحي تصميمها من قلعة قديمة، تضم العديد من الفنادق والمنتجعات الصحية، إضافة إلى سوق مدينة جميرا وأكثر من 40 مطعماً.

12- متحف دبي

يقدم الكثير من المعلومات حول تاريخ الإمارة العريق، ويعرّف الزوار بالحياة اليومية في المدينة قديماً، ويضمّ العديد من المعارض الفنية.

13- منطقة «سيتي ووك»

تمتد على مساحة 13 ألف متر مربع، وتضمّ شوارع محاطة بالأشجار والمتاجر والمطاعم المميزة.

14- قرية التراث والغوص

تعد، إلى جانب المتاحف، من الأماكن السياحية التي تستعرض الحياة التقليدية القديمة في منطقة الشندغة، التي تتميز بالحرف اليدوية القديمة.

15- منطقة حتا

تقع على بعد 130 كيلومتراً من وسط مدينة دبي، وتتميّز بمناظر طبيعيّة خلابة، كما يمكنك ركوب قوارب «الكاياك» في سد حتا، أو القيام برحلة رائعة في الجبال المجاورة.

16- شاطئ جميرا

ينتظرك هذا الشريط الرائع من الرمال البيضاء على شاطئ جميرا، بمزيد من سبل الترفيه مع مرافق ممتازة بين الكثير من السائحين والسكان المحليين، من هواة الاستجمام والاستمتاع بالشمس، والكثير من الرياضات.

17- بحيرات القدرة

تبعد نحو 30 دقيقة عن مدينة دبي، وتتمتع بالمناظر الطبيعية الرائعة، وتشكّل هذه البحيرات جزءاً من محمية المرموم الصحراوية.

18- «ميراكل جاردن»

تقع جنوب منطقة البرشاء، وتمتد على مساحة 72 ألف متر مربع، وتضمّ مجسمات مغطاة بالأزهار، مثل طائرة وهرم، وحتى منازل بأحجام حقيقية.

19- القرية العالمية

توفر الترفيه الثقافي جنباً إلى جنب مع تجربة تسوق عالمية لملايين الزوار، فالعروض الحية، والمطبخ الرائع، والحرف اليدوية الأصيلة، والبضائع من بلدان مختلفة، تنتظركم في العديد من الأجنحة.

20- بحيرة الحب

تقع قرب بحيرات القدرة، وتمثل فسحة مهمة للعائلات، يقصدها عدد كبير من سكان دبي والسياح.