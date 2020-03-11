«المرشد التجاري» منصّة رقمية لمساعدة الشركات في مزاولة أعمالها عالمياً

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن بنك أبوظبي التجاري، أمس، عن طرحه منصّة المرشد التجاري، لتمكين «تحالف المنتدى التجاري»، الذي يتألف من 14 بنكاً عالمياً، من تعزيز الأعمال وتحقيق النمو التجاري على المستوى العالمي.

وأكد البنك في بيان، أمس، أن المنصّة ستسهم في مساعدة الشركاء على التعرف إلى الشركات التي تتطلع إلى تقديم خدماتها ومنتجاتها في الأسواق العالمية، فضلاً عن اطلاعها على ضوابط الاستيراد والتصدير والرسوم الجمركية في الدول ذات الصلة. كما توفر المنصّة معلومات شاملة حول الأسواق في أكثر من 180 دولة، بما في ذلك تحليل العملات واتجاهات السوق ومتطلبات الشحن، لتكون بمثابة شبكة تواصل للمشترين والمورّدين مع نظرائهم في مختلف الأسواق العالمية.

وقال رئيس إدارة قنوات التجارة الرقمية في بنك أبوظبي التجاري، سامر يونس: «تعدّ منصّة المرشد التجاري حصرية لقائمة مختارة من العملاء المتميزين، إذ إنها تتيح لهم فرصة الوصول إلى شبكة عالمية من الشركات الموثوقة على المستويين المحلي والعالمي والتواصل فيما بينها، كما توفر للعملاء فرص بناء الشراكات، مع تحقيق أفضل المعايير في مجال الأعمال».

وتتوافر منصة المرشد التجاري للشركات الموثوقة بمختلف أحجامها، وتوفر تغطية متكاملة لمجموعة واسعة من القطاعات التي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، قطاعات الرعاية الصحية والزراعة والآلات والمعدات والمنسوجات والكيماويات والأخشاب والبلاستيك والمعادن.

وسيحصل أعضاء المنصّة على بطاقة عمل رقمية تحتوي على تفاصيل عروضهم التجارية وقطاع أعمالهم وأهدافهم الشاملة.