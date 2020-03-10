«الإمارات دبي الوطني» يوزع 2.52 مليار درهم أرباحاً على المساهمين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وافقت الجمعية العمومية لبنك الإمارات دبي الوطني، التي عقدت أمس، على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 40% بمقدار (40 فلسا للسهم الواحد) بقيمة إجمالية وقدرها مليارين و526 مليونا و639 ألفا و301 درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

وخلال الاجتماع، قدم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، تقريراً عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

وتضمنت أبرز النتائج المالية لعام 2019، ارتفاع صافي الأرباح ليبلغ 14.5 مليار درهم، بزيادة نسبتها 44% مقارنة بالعام السابق.