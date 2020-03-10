جدول برحلات طيران الإمارات «الخاصة» إلى السعودية

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

قالت شركة «طيران الإمارات» إنها، وبموجب موافقة خاصة من سلطات المملكة العربية السعودية، ستشغل عدداً من الرحلات إلى الرياض وجدة والدمام خلال الفترة من 12 إلى 15 مارس 2020، مشيرة إلى أن الهدف من تشغيل هذه الرحلات هو تسهيل عودة المسافرين المتأثرين جراء قيود السفر الأخيرة التي أعلنت عنها المملكة لمنع تفشي فيروس «كوفيد-19».

وذكرت الشركة في بيان صحافي اليوم، إنه سيُسمح فقط للمواطنين السعوديين بالسفر على رحلات «طيران الإمارات» من دبي إلى الرياض وجدة والدمام، في حين سيتمكن الأشخاص من جنسيات أخرى، الذين يحملون تصاريح حضور قمة مجموعة العشرين، من السفر على الرحلات إلى الرياض فقط.

وسيُسمح للركاب من غير المواطنين السعوديين فقط بالسفر على رحلات «طيران الإمارات» من المطارات الثلاثة.

وأشارت إلى أن جدول الرحلات من 12-15 مارس 2020 فقط، حسب التوقيت المحلي، سيكون على الشكل التالي:

· دبي إلى جدة: ستغادر الرحلة «ئي كيه 803» دبي في الساعة 4:10 عصراً، وتصل إلى جدة في الساعة 6:30 مساءً.

· جدة إلى دبي: ستغادر الرحلة «ئي كيه 804» جدة في الساعة 8:20 مساءً، وتصل إلى دبي في الساعة 12:30 بعد منتصف الليل.

· دبي إلى الرياض: ستغادر الرحلة «ئي كيه 817» دبي في الساعة 6:30 مساءً، وتصل إلى الرياض في الساعة 7:40 مساءً.

· الرياض إلى دبي: ستغادر الرحلة «ئي كيه 818» الرياض في الساعة 9:25 ليلاً، وتصل إلى دبي في الساعة 12:35 بعد منتصف الليل.

· دبي إلى الدمام: ستغادر الرحلة «ئي كيه 825» دبي في الساعة 4:00 عصراً، وتصل إلى الدمام في الساعة 4:30 عصراً.

· الدمام إلى دبي: ستغادر الرحلة «ئي كيه 826» الدمام في الساعة 5:55 مساءً، وتصل إلى دبي في الساعة 8:20 مساءً.

وبينت أنه يمكن حجز الرحلات من خلال وكلاء السفر أو موقع «طيران الإمارات» الشبكي.