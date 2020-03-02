بالفيديو.. "سامسونج" تطلق بالدولة "Z فيليب" القابل للطي وهاتف بكاميرا 108 ميجا بيكسل

المصدر: أحمد الشربيني- دبي

أطلقت شركة "سامسونج" الخليج للإلكترونيات في الدولة، اليوم، هاتف "غالاكسي زد فيليب" الذي يأتي بشاشة زجاجية قابلة للطي، والذي يمكن تحويله من قياس صغير بحجم محفظة الجيب إلى شاشة بقياس 6.7 بوصات عند فتحه.

وأفادت الشركة، خلال مؤتمر صحافي عقدته اليوم في دبي، بأن الهاتف يأتي مدعوما بألية مفصلية مزدوجة تمكن من فتح الشاشة بزوايا مختلفة على نحو يحاكي شاشة الكمبيوتر المحمول، مع استخدام تقنيات ألياف النايلون المصممة بتقنية التقطيع الجزئي لحماية الهاتف من الشوائب والغبار.

وأعلنت "سامسونج" عن طرح سلسة الهواتف الجديدة "غالاكسي اس 20"، والتي تأتي مدعومة بكاميرات معززة بأنظمة الذكاء الاصطناعي، وتشمل سلسة الهواتف طراز " غالاكسي اس 20 الترا" والذي يدعم تقنيات الجيل الخامس ويأتي بكاميرا بقوة 108 ميجا بيكسل تتيح عمليات التصوير الاحترافي، ويأتي معززا بخمسة كاميرات منها أربعة خلفية وواحدة أمامية".

وأشارت الشركة إلى أنها طرحت ضمن السلسلة الجديدة بأسواق الإمارات هاتف "غالاكسي اس 20 بلس" والذي يأتي داعما لتقنيات شبكات الجيل الخامس، ومدعوما بخمسة كاميرات بتقنية الذكاء الاصطناعي"، لافتة إلى أنه ستتيح ضمن السلسة طراز هاتف " غالاكسي اس 20" الداعم للجيل الرابع".

وأوضح رئيس قسم مجموعة الهواتف النقالة في "سامسونج" الخليج للإلكترونيات، عثمان البورا، أن "جميع هواتف السلسلة الجديدة ستأتي مدعومة بميزة الشحن السريع، إضافة إلى توفير معالج جديد أكثر أمانا وتحصينا ضد الهجمات والاختراقات، مع توفار تقنيات للدفع عبر الهواتف باستخدام "سامسونج باي".

وأشار إلى ان "الحصة السوقية للشركة في الامارات من الهواتف الداعمة لتقنيات الجيل الخامس بلغت نسبتها 79.9% خلال العام الماضي، فيما بلغت الحصة السوقية لها في قطاع الهواتف الذكية بشكل عام نسبة 38%".