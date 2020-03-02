شراكة نوعية لدعم المشروعات الناشئة في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّعت سلطة واحة دبي للسيليكون، شراكة نوعية مع غرفة تجارة وصناعة دبي، بهدف دعم المشروعات الناشئة في دبي، وذلك من خلال تفعيل التعاون بين مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال (ديتك)، المملوك بالكامل من قبل الواحة، و«دبي للمشاريع الناشئة»، إحدى مبادرات «غرفة دبي» المبتكرة لدعم ريادة الأعمال.

وبموجب الشراكة التي تمتد عاماً واحداً، تصدر سلطة واحة دبي للسيليكون وغرفة صناعة وتجارة دبي من خلال مركز «ديتك» و«دبي للمشاريع الناشئة»، تقريراً سنوياً عن الشركات الناشئة في دبي، بهدف جذب الاستثمارات المباشرة والأعمال الجديدة إلى الإمارة، في ظل البيئة المحفزة التي توفرها لريادة الأعمال.

وسيساعد التقرير في جذب وتوجيه الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع التكنولوجي، من خلال إعداد برنامج جديد يهدف إلى تحفيز الشركات الناشئة على إطلاق أعمالها من دبي.

وبموجب الاتفاقية أيضاً، سيتاح للشركات الناشئة الاستفادة من برنامج لتسهيل تأسيس الأعمال، إضافة إلى المشاركة في الفعاليات النوعية التي يستضيفها مركز دبي التكنولوجي لتطوير الأعمال (ديتك).

وقال نائب الرئيس الرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون، الدكتور محمد الزرعوني، إن السلطة تقدم الفرصة لرواد الأعمال، خصوصاً الإماراتيين، لتطوير أعمالهم، وتحويلها إلى فرص ومشروعات حقيقية بدعم من مركز «ديتك»، مثنياً على أهمية المركز في استقطاب المواهب ورواد الأعمال من مختلف القطاعات.

من جهته، قال المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم، إن التعاون مع سلطة واحة دبي للسيليكون يشكل بداية مرحلة جديدة من جهود الإمارة لاستقطاب المشروعات الناشئة النوعية حول العالم، وتوفير بيئة محفزة لنشاط رواد الأعمال، وذلك التزاماً بترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للمشروعات الناشئة.