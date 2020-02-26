«دبي الدولي» أكبر محور للنقل الجوي من حيث السعة المقعدية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت المؤسسة الدولية المزوّدة لبيانات المطارات (أو إيه جي)، بأن إجمالي عدد المقاعد المجدولة في مطار دبي الدولي، على الرحلات الدولية المغادرة من المطار، وصل إلى 53 مليوناً و983 ألفاً و247 مقعداً، خلال العام الماضي.

وذكرت المؤسسة لـ«الإمارات اليوم» أن مطار دبي الدولي حل في المركز الأول عالمياً، في عدد المقاعد المتاحة على الرحلات المغادرة، وبفارق كبير عن نظيره البريطاني «لندن هيثرو» الذي حل ثانياً، مسجلاً نحو 47 مليون مقعد، مشيرة إلى أن «دبي الدولي» واصل تفوقه في السعة المقعدية التي توفرها الناقلات الجوية العاملة في المطار، على الرغم من خفض عدد الرحلات جراء إغلاق المدرج الجنوبي للمطار لمدة 45 يوماً لإنجاز مشروع إعادة التأهيل، فضلاً عن الحظر العالمي لطائرة «بوينغ 737 ماكس» منذ مارس 2019.

وحلّ مطار «هونغ كونغ» في المركز الثالث، مسجلاً أكثر من 45 مليون مقعد بنهاية عام 2019، تلاه مطار سنغافورة الدولي الذي سجل بدوره نحو 42.4 مليون مقعد، فيما وصل إجمالي السعة في مطار «إنشيون» الكوري الجنوبي إلى 42.3 مليون مقعد.

وحل مطار باريس الدولي في المركز السادس بنحو 41.5 مليون مقعد مجدول على الرحلات الجوية.

واحتفظ مطار دبي الدولي بمركزه الأول في العالم، من حيث عدد المسافرين الدوليين، للعام السادس على التوالي، حيث وصلت حركة المرور السنوية لعام 2019 إلى نحو 86.4 مليون مسافر.

وتصل الطاقة الاستيعابية لمطار دبي الدولي إلى نحو 100 مليون مسافر، فيما تعمل المؤسسة على خطة جديدة، أطلقت عليها خطة «دي إكس بي بلس»، لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 118 مليون مسافر.

• مطار دبي احتفظ بتصدره عالمياً في عدد المسافرين الدوليين.