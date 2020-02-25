«موانئ دبي العالمية» تستحوذ على «فريزر ساري دوكس» في كندا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية، أمس، عن استكمال استحواذها على شركة «فريزر ساري دوكس» من «ماكواري إنفراستراكتشر بارتنرز» (إم آي بيه)، وذلك بالشراكة مع صندوق الودائع والاستثمار في كيبيك (سي دي بيه كيو)، حيث سيسهم هذا الاستحواذ في دعم حضور «موانئ دبي العالمية» في كندا، الذي يشمل أيضاً عمليات المحطات في فانكوفر، ونانايمو، وبرنس، وروبيرت، وسانت جون، وتُزوّد منصة الخدمات البحرية المتكاملة بين ساحلي كندا الشرقي والغربي العملاء بخدمات الشحنات السائبة والمفرقة وخدمات البضائع العامة.

وأفادت المجموعة في بيان بأنها بذلك تضيف إلى محفظتها أكبر محطة بحرية بالمياه العميقة متعددة الأغراض على الساحل الغربي لأميركا الشمالية، مشيرة إلى أن استراتيجيتها تتمثل في أن تغدو محفزاً رائداً للتجارة ومزوداً للحلول، فيما تتطلّع إلى المشاركة في جزء أكبر من سلسلة التوريد.

وأوضحت «موانئ دبي العالمية» أنها ضخت الكثير من الاستثمارات في وحدة أعمال الموانئ والخدمات اللوجستية والبحرية بهدف تحقيق التواصل المباشر مع العملاء وتوفير حلول لوجستية، إضافة إلى التخلص من أوجه عدم الكفاءة في سلسلة التوريد بغرض تسريع الأعمال التجارية.

طلب متزايد

وقال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»، سلطان أحمد بن سليّم، إن «الاستحواذ على (فريزر ساري دوكس) يسهم في دعم حضورنا على الساحل الغربي لكندا، لاسيما مع وجود طلب متزايد من عملائنا على منشآت متعددة الأغراض في المنطقة»، مضيفاً: «إننا على يقين بأن (فريزر ساري دوكس) تمتلك كل البنى التحتية اللازمة، وأنها في الموقع المناسب الذي يُتيح لها تلبية هذ الطلب». وتابع بن سليم: «نثق تماماً بأنّ نهجنا المبتكر سيسهم في إضافة عمليات المحطات الأفضل ضمن فئتها من (موانئ دبي العالمية) إلى أعمال (فريزر ساري دوكس)».

مزيد من النمو

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي المدير العام لـ«موانئ دبي العالمية - الأميركيتين»، مات ليتش، إن «هذه الإضافة الجديدة إلى محفظة (موانئ دبي العالمية)، توفر آفاقاً فريدة للمزيد من النمو في بيئة الأعمال الديناميكية في كندا».

يشار إلى أن «موانئ دبي العالمية» تُعدّ مستثمراً رئيساً في كندا، وبصفتها مشغلاً لثلاث محطّات على الساحل الغربي لكندا، تُوفّر الشركة بوابة رئيسة بين آسيا ومنطقة شمال غرب المحيط الهادئ، وتتطلّع إلى أن تصبح «فريزر ساري دوكس» مشغلاً رائداً في مجال الشحن والتفريغ والبضائع العامة في كندا.

شراكة عالمية

ويأتي الاستحواذ الجديد في إطار الشراكة العالمية بين «موانئ دبي العالمية» وصندوق الودائع والاستثمار في كيبيك (سي دي بيه كيو)، ففي عام 2016، أبرمت «موانئ دبي العالمية» شراكةً مع الصندوق لإنشاء منصة بقيمة 3.7 مليارات دولار للاستثمار في الموانئ والمحطات حول العالم. ومنذ ذلك الحين، استفادت هذه الشراكة من السجل المميز لـ«موانئ دبي العالمية» في قطاع الموانئ، ومن خبرات (سي دي بيه كيو) المطوّرة داخلياً في مجال البنى التحتية لتطوير محفظة عالية الجودة تضمّ 10 موانئ ومحطات في جميع أنحاء العالم، من ضمنها مواقع في كندا وتشيلي وجمهورية الدومينيكان وأستراليا.

محطة رئيسة

تأسست شركة «فريزر ساري دوكس» مطلع ستينات القرن الـ20، وغدت أكبر محطة حديثة ومتعددة الأغراض على الساحل الغربي لأميركا الشمالية، وتُدير الشركة مرسى بطول يتجاوز 1200 متر وباحة تبلغ مساحتها 189 فداناً، وهي إحدى المحطات الرئيسة لاستيراد الصلب في المنطقة. كما تناول المحطة سنوياً نحو مليون طن من المنتجات الزراعية، وتخدم عدداً من خطوط شحن الحاويات. وكانت ناولت العام الماضي أكثر من 350 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً.

وقال المدير العام لـ«موانئ دبي العالمية - كندا»، مكسيم ميهيك: «من شأن إضافة (فريزر ساري دوكس) إيجاد فرص عمل جديدة، وتوفير فوائد اقتصادية إجمالية لمجتمعنا ولمقاطعة كولومبيا البريطانية، ولكندا ككل».