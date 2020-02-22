«دو» توفر لمتعامليها هواتف «سامسونغ غالاكسي زد فليب»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم





أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة عن توفير أحدث ابتكارات «سامسونغ» في عالم الهواتف الذكية القابلة للطي «سامسونغ غالاكسي زد فليب» Galaxy Z Flip لعملائها في الإمارات، كما أعلنت الشركة عن إطلاق عملية الطلب المسبق على هواتف «غالاكسي إس 20» Galaxy S20، حيث يمكن لعملاء الشركة طلب الهواتف الجديدة عبر الإنترنت من (www.du.ae ) أو عبر زيارة أي من متاجر دو للتجزئة حتى تاريخ 5 مارس المقبل، وسيتم توزيع هواتف Galaxy Z Flip المتوفرة مسبقاً في متاجر «دو» على أساس أسبقية الحجز، وأكدت الشركة أن الأجهزة الجديدة توفر تجارب اتصال استثنائية بفضل توافقها مع تقنية الجيل الخامس، إضافة إلى تزويدها بكاميرات فائقة الدقة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأشارت في بيان امس، إلى أنه يمكن للمتعاملين الحصول على الهواتف الجديدة ابتداءً من 155 درهم شهرياً لهواتف «غالاكسي إس 20» أما هاتف «غالاكسي زد فليب» فهو متوفر الآن بـ 220 درهماً شهرياً، كما سيحصل المتعاملون الذين يشتركون في عملية الطلب المسبق على سماعات (Galaxy Buds+) مجاناً مع الهاتف.

وتقدم سلسلة هواتف «غالاكسي إس 20»، التي تتضمن هواتف «غالاكسي إس 20»، و«غالاكسي إس 20 بلس»، و«غالاكسي إس 20 ألترا» تصميماً جديداً للكاميرا، يجمع بين القدرات الفائقة للذكاء الاصطناعي والمزايا الاستثنائية لأكبر مستشعر للصور من "سامسونغ".

