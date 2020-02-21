«مايلز كوفي».. مشروع صغير يُرضي توقعات محبّي خلطات القهوة

المصدر: سامح عوض الله - دبي

يلبّي رائدا الأعمال، خليفة ومحمد عبدالله الفلاسي، احتياجات محبي القهوة، ويرضيان توقعاتهم في خلطات القهوة المتخصصة من خلال مشروعهما «مايلز كوفي»، خصوصاً أن دبي مدينة عالمية وسياحية تجذب العديد من الجنسيات والشباب الذين لديهم شغف تجاه القهوة، الأمر الذي دعا الأخوين الفلاسي الى إعداد الخلطات المختلفة التي لاقت إقبالاً من الجميع.

وقال الأَخوان عن مشروعهما: «إنّ حلمنا أصبح حقيقة قابلة للتطور والنمو بفضل دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، واحتضانهما للمشروعات الناشئة وتشجيعهما لنا على النجاح، وتعزيز سهولة بدء المشروعات الجديدة».

شغف

وأوضح الأَخوان الفلاسي أن فكرة «مايلز كوفي» بدأت عندما لاحظا أن الشباب من مختلف الجنسيات لديهم شغف تجاه شرب القهوة، سواء الساخنة أو الباردة، مشيرين إلى أنهما بدآ بإعداد الخلطات المختلفة.

وأضافا أن المشروع يأتي ضمن نشاط بيع الوجبات الخفيفة، ويشمل إعداد بعض الوجبات الخفيفة والمشروبات كالعصائر والمرطبات الغازية، وتقديمها للجمهور للاستهلاك الفوري في «رخصة تاجر» التي تصدرها اقتصادية دبي، وتُعنى بترخيص المشروعات التجارية والناشئة المبتكرة التي تدار عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث تهدف الرخصة، التي تصدر إلكترونياً من خلال موقع: (dedtrader.ae)، إلى توجيه أصحاب المشروعات إلى المسار الصحيح لبدء خطواتهم الأولى لدخول عالم الأعمال.

فرص

وأكد رائدا الأعمال خليفة ومحمد، أن «رخصة تاجر»، فتحت لهما المجال وقدمت الفرص العديدة للمشاركة في المعارض والمناسبات، لافتين إلى مشاركتهما في معرض «سيتي ووك»، وعرض تجربة نجاح المشروع في المدارس لتحفيز الشباب الذين لديهم أفكار مبدعة على أن يحصلوا على هذه الرخصة.

وأشارا إلى أن «رخصة تاجر»، أسهمت أيضاً في الحصول على ترخيص بلدية دبي، وفتح حساب بنكي، فضلاً عن المشاركة في فعاليات تدعمها جهات حكومية في إمارة دبي.

وذكر الأَخوان الفلاسي أنه في العام الثاني للنشاط، تمكّنا من إضافة منتجات جديدة مثل «الملك شيك» و«الآساي» و«الآيس كريم»، إذ أصبحا يوزعان منتجاتهما في الأسواق المحلية، بجانب التواجد على تطبيق «طلبات»، معربين عن أملهما بفتح أكشاك في مراكز إمارة دبي بمجرد أن يصبح المشروع معروفاً من قبل الجميع.

خطة عمل

ودعا رائدا الأعمال، الشباب من المواطنين المبدعين الى أن يحصلوا على «رخصة تاجر» التي تساعد في الوصول إلى أكبر شريحة من جمهور المتعاملين المتنوع، مشددين على أنه يجب على الشباب من البداية وضع خطة عمل تشمل الجوانب الإدارية والمالية والتسويقية التي تسهم في نجاح أي مشروع ناشئ، إضافة إلى دراسة السوق والمنافسين في المجال نفسه.

ولفتا إلى أنه بمجرد الحصول على الرخصة، يصبح المشروع قانونياً، الأمر الذي يؤثر إيجاباً في زيادة ثقة الجمهور، كما يضمن الحفاظ على الحقوق الفكرية والاقتصادية.

عدد الرخص

إلى ذلك، أفادت اقتصادية دبي، بأن قطاع التسجيل والترخيص التجاري، أصدر 4847 «رخصة تاجر» منذ إطلاق المبادرة في عام 2017 وحتى يوم أمس، موضحة أن الجنسية الإماراتية شكلت ما نسبته 64% من إجمالي الرخص الصادرة بعدد 3102 رخصة، فيما استحوذت الإناث على النسبة الأعلى من الرخص، حيث شكلن نحو 61% من عدد الرخص (2954)، فيما شكل الذكور نسبة 39% (1893).

وتسعى اقتصادية دبي من خلال رخصة تاجر إلى تنظيم عملية ممارسة العمل التجاري، وإيجاد منصة لدعم وتطوير التجارة، وربط المتعامل مع التجار مباشرة.

مميزات «رخصة تاجر»

تضم مميزات الحصول على «رخصة تاجر»، إصدار بطاقة المنشأة وتوظيف ثلاثة موظفين، فضلاً عن الاستفادة من التسهيلات البنكية، وعرض المنتجات في منافذ البيع، والحصول على عضوية غرفة تجارة وصناعة دبي للأنشطة التجارية، إضافة إلى الحصول على رمز المستورد الجمركي لتسهيل الاستيراد والتصدير عن طريق موقع: (dubaitrade.ae)، علاوة على المشاركة في المعارض والمؤتمرات وورش العمل، والتعاقد مع شركات التوظيف المؤقت، وتوفير مساحات للعمل.

- اقتصادية دبي تُصدر 4847 «رخصة تاجر» حتى 20 فبراير.