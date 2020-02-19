20% من سياح دبي يأتون من هذه المنطقة الجغرافية

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أظهرت بيانات صادرة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي أن أوروبا الغربية تحتل صدارة أكثر المناطق الجغرافية المصدرة للزوار إلى الإمارة، مشيرة إلى أن دبي استقبلت أكثر من 3.34 ملايين سائح أوروبي (بنسبة 20%) خلال العام الماضي.

وتحتل كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطالياً مراكز متقدمة في قائمة أكبر 20 دولة مصدرة للسياح إلى دبي، فيما تسجل أسواق أوروبية أخرى معدلات نمو كبيرة في معدلات التدفق السياحي.

وحقّق قطاع السياحة في دبي نمواً ملحوظاً بنسبة 5.1% في عام 2019، إذ رحّبت الإمارة بأكثر من 16.73 مليون زائر دولي، وذلك مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2018.

وتحتل دول مجلس التعاون الخليجي المركز الثاني ضمن المناطق الأكثر تصديراً للزوار إلى دبي، وتستحوذ على نحو 18% من إجمالي العدد، تليها منطقة جنوب آسيا بنسبة 16%، ثم دول شمال وجنوب شرق آسيا بنحو 12%، والشرق الأوسط بنسبة 10%.

وتصل حصة منطقة روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية من إجمالي عدد الزوار إلى دبي نحو 9%، وأميركا بنسبة 7%، بينما تستحوذ القارة الإفريقية على 6%، مقابل 2% للقارة الأسترالية.