قصة هندي فاز بمليون دولار في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تم الإعلان عن الفائزين الأربعة في سحب مليونير الألفية وأرقى المفاجآت اليوم في كونكورس أ في مطار دبي الدولي. وقد قام المحظوظون الأربعة بشراء تذاكرهم عبر الإنترنت.

وانضم جاغديش راماني، وهو من الجنسية الهندية يبلغ من العمر 42 عاماً مقيم في دبي، إلى قائمة الأثرياء عندما تم سحب تذكرته رقم 1778 ورقم السلسلة 324

وقال راماني، الذي ينحدر من بوبال، الهند، إنه شارك في سحوبات سوق دبي الحرة منذ 20 عاما، ولحسن حظه حظي اليوم بمليون دولار أمريكي.

وأضاف "لقد سمعت العديد من القصص الفائزين في سحوبات سوق دبي الحرة، ولم أكن أصدق ذلك ولكن الآن أنا متأكد بأنها حقيقية بنسبة 100%!" .

ويعد راماني ، وهو صاحب شركة نسيج في دبي، المواطن الهندي الـ 158 الذي يفوز بسحب المليون دولار أمريكي منذ إنشائه في عام 1999.

وبعد سحب مليونير الألفية ، تم الإعلان أيضًا عن ثلاثة فائزين آخرين في سحب أرقى المفاجآت على سيارتين ودراجة نارية فاخرة.

وفاز سرينسانيل سريدهارن صاحب تذكرة رقم 1293 والرقم السلسلة 1746 وهو من الجنسية الهندية أيضاً الذي يبلغ من العمر 53 عاماً، وهو مقيم في أبوظبي بسيارة رنج روفر HSE 360PS

الحظ كان حليفاً للسيد سريدهارن،حيث سبق له الفوز بمليون دولار أمريكي من سوق دبي الحرة في السلسلة 310 برقم التذكرة 4638 في سبتمبر 2019. وسريدهارن مشارك منتظم لسحوبات سوق دبي الحرة منذ 15 عاماً

وعبر السيد سريدهارن عن فرحته قائلاً: "شكرًا جزيلاً لسوق دبي الحرة على منحي فرصة الفوز مرة آخرى! سأستمر في شراء تذاكر السحوبات على أمل أن أكون محظوظاً للمرة الثالثة!"

وفي الوقت نفسه ، فاز أنجم أشرف ، وهو باكستاني الجنسية يبلغ من العمر 46 عامًا ومقيم في الشارقة ، بجائزة بنتلي بنتايغا V8 (أبيض) في السلسلة رقم 1747، تذكرة رقم 1676.

ويعمل أشرف، كمدير تنفيذي للمبيعات لشركة بلاستيك في الشارقة، وقد كان متحمسًا جداً لفوزه بسيارة، حيث كان يشارك في سحوبات سوق دبي الحرة لمدة عام ونصف.

وفازت نازيرانيسا فضل محمد, وهي هندية الجنسية بالغة من العمر 37 عاماً مقيمة في دبي، بدراجة نارية Aprilia Dorsoduro 900 في السلسلة رقم 399 ورقم التذكرة 0287

السيدة نازيرانيسا تعمل مهندسة برمجيات في Transguard، وهي تشارك منذ 4 سنوات في سحوبات سوق دبي الحرة.

وأجرى سحب مليونير الألفية وأرقى مفاجآت لسوق دبي الحرة، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة كولم ماكلوغلين ، والمدير التنفيذي للعمليات رميش سيد امبي، ونائب الرئيس الأول للتسويق شينيد السباعي، ونائب رئيس أول، دعم مبيعات التجزئة مايكل سشميدت، و نائب الرئيس، المشتريات شارون بتشام.