«الاتحاد للشحن» و«دناتا» توسعان شراكتهما إلى 15 محطة رئيسة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «الاتحاد للشحن»، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابعة لمجموعة «الاتحاد للطيران»، عن توسيع شراكتها مع شركة «دناتا»، إحدى أكبر مزودي الخدمات الجوية في العالم في مجال خدمات مناولة الشحن العالمية.

وبموجب الاتفاقية الجديدة، سيتم تمديد فترة الشراكة بين الشركتين حتى عام 2023 تستمر خلالها «دناتا» بتزويد «الاتحاد للشحن» بخدمات التخزين ومناولة بضائع الشحن الجوي بوزن يبلغ 180 ألف طن سنوياً عبر 15 محطة رئيسة ضمن شبكة «الاتحاد للشحن» العالمية.

وأفاد بيان صادر أمس بأنه للمرة الأولى، سيتسع نطاق الشراكة بين «الاتحاد للشحن» و«دناتا» ليشمل دول أميركا الشمالية وجنوب آسيا والمحيط الهادئ.

كما ستعزز الخطوة الجديدة التي تشمل دول أميركا الشمالية وجنوب آسيا والمحيط الهادئ شبكة عمليات التخزين ومناولة الشحن القائمة والمشتركة بين «الاتحاد للشحن» و«دناتا» في كل من مطار دبي الدولي ومطار «دبي ورلد سنترال»، إضافة إلى مطارات سيدني وملبورن وبريسبان في أستراليا، إلى جانب مطارات كراتشي ولاهور وإسلام آباد.